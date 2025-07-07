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Госдума намерена оперативно рассмотреть вопрос о новом главе Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
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13:35 07.07.2025 (обновлено: 13:43 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/mintrans-2027654449.html
Госдума намерена оперативно рассмотреть вопрос о новом главе Минтранса
Госдума намерена оперативно рассмотреть вопрос о новом главе Минтранса - РИА Новости, 07.07.2025
Госдума намерена оперативно рассмотреть вопрос о новом главе Минтранса
Госдума незамедлительно приступит к рассмотрению кандидатуры на пост министра транспорта после ее внесения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:35:00+03:00
2025-07-07T13:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума незамедлительно приступит к рассмотрению кандидатуры на пост министра транспорта после ее внесения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению. Затягивать не будем, но обсудим ее всесторонне. Направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит. Это одно из ключевых министерств", - сказал Володин журналистам.По словам председателя Госдумы, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле."В соответствии со статьей 112 конституции и статьей 10 федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства не позднее недели со дня появления вакансии должен внести в Государственную Думу на утверждение кандидатуру претендента на должность федерального министра", – объяснил он.Володин отметил, что согласно нормам закона председатель Госдумы о внесенных документах незамедлительно информирует депутатов, и не позднее недельного срока после их представления депутаты принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры.Процедурой предусматривается предварительное обсуждение представленной кандидатуры в профильном комитете, а после – рассмотрение на пленарном заседании, по итогам которого принимается постановление.
https://ria.ru/20250707/putin-2027620625.html
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политика, россия, госдума рф
Политика, Россия, Госдума РФ
Госдума намерена оперативно рассмотреть вопрос о новом главе Минтранса

ГД обсудит кандидатуру министра транспорта после внесения главой правительства

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства транспорта РФ
Здание министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства транспорта РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума незамедлительно приступит к рассмотрению кандидатуры на пост министра транспорта после ее внесения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению. Затягивать не будем, но обсудим ее всесторонне. Направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит. Это одно из ключевых министерств", - сказал Володин журналистам.
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По словам председателя Госдумы, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле.
"В соответствии со статьей 112 конституции и статьей 10 федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства не позднее недели со дня появления вакансии должен внести в Государственную Думу на утверждение кандидатуру претендента на должность федерального министра", – объяснил он.
Володин отметил, что согласно нормам закона председатель Госдумы о внесенных документах незамедлительно информирует депутатов, и не позднее недельного срока после их представления депутаты принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры.
Процедурой предусматривается предварительное обсуждение представленной кандидатуры в профильном комитете, а после – рассмотрение на пленарном заседании, по итогам которого принимается постановление.
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