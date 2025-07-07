В Сеченовском университете разработали новые методы лечения облысения
В Сеченовском университете применили новые методы лечения алопеции
© Depositphotos.com / wasansos1Облысение
© Depositphotos.com / wasansos1
Облысение. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сеченовском университете применили новые методы лечения алопеции, сообщили в пресс-службе вуза.
"Трансплантация взятых у пациента регенеративных клеток и инъекции экзосом, способных запустить процесс восстановления волос, — такие передовые методы лечения андрогенетической алопеции разрабатывают, исследуют и применяют в Клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета", — рассказали в учебном заведении.
Андрогенная алопеция — самое распространенное заболевание волос. По статистике в Европе оно беспокоит от 80 до 90% мужчин и до 50% женщин. Ее причиной считается повышенная чувствительность волосяного фолликула к андрогенам, то есть мужским гормонам, а именно к тестостерону.
Исследования проводят при поддержке программы развития Сеченовского университета на 2025-2036 годы в рамках реализации программы "Приоритет-2030".
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