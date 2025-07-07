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В Сеченовском университете разработали новые методы лечения облысения

В Сеченовском университете разработали новые методы лечения облысения - РИА Новости, 07.07.2025

В Сеченовском университете разработали новые методы лечения облысения

В Сеченовском университете применили новые методы лечения алопеции, сообщили в пресс-службе вуза. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:38:00+03:00

2025-07-07T14:38:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. В Сеченовском университете применили новые методы лечения алопеции, сообщили в пресс-службе вуза."Трансплантация взятых у пациента регенеративных клеток и инъекции экзосом, способных запустить процесс восстановления волос, — такие передовые методы лечения андрогенетической алопеции разрабатывают, исследуют и применяют в Клинике кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Клинического центра наук о здоровье Сеченовского университета", — рассказали в учебном заведении.Исследования проводят при поддержке программы развития Сеченовского университета на 2025-2036 годы в рамках реализации программы "Приоритет-2030".

https://ria.ru/20250122/vrach-1994905137.html

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европа, общество, первый мгму имени сеченова