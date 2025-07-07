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Во Львовской области усилили меры безопасности в военкоматах
Во Львовской области усилили меры безопасности в военкоматах - РИА Новости, 07.07.2025
Во Львовской области усилили меры безопасности в военкоматах
Меры безопасности усилены во всех военкоматах Львовской области на западе Украины после ряда взрывов в зданиях военкоматов в других городах страны, сообщает в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:21:00+03:00
2025-07-07T13:21:00+03:00
2025-07-07T13:21:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех военкоматах Львовской области на западе Украины после ряда взрывов в зданиях военкоматов в других городах страны, сообщает в понедельник телеканал "Общественное" со ссылкой на источники. Сухопутные войска ВСУ ранее сообщили о взрывах в зданиях военкоматов в Кременчуге Полтавской области, Харьковской области и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Украинское издание "Страна.ua" сообщало также, что в течение последней недели были зафиксированы удары по военкоматам в Кривом Роге и Полтаве. Винницкий областной военкомат в понедельник сообщил, что приостанавливает свою деятельность по основному адресу в связи с "напряженной ситуацией в стране". "В территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так на Украине называют военкоматы – ред.) во Львовской области усилили меры безопасности. Это связано с… атаками на ТЦК в других регионах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Среди мер безопасности, как утверждается, усилена бдительность охраны при входе в военкоматы. При этом информации о возможном изменении адресов учреждений пока нет. Минобороны РФ в понедельник сообщило об ударах по территориальным центрам комплектования ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Львовская область, Украина, Кременчуг, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Во Львовской области усилили меры безопасности в военкоматах
Меры безопасности усилены во всех военкоматах Львовской области