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В работе информсистемы сети клиник "Медси" произошел сбой
В работе информсистемы сети клиник "Медси" произошел сбой - РИА Новости, 07.07.2025
В работе информсистемы сети клиник "Медси" произошел сбой
Технический сбой случился в понедельник в работе информационной системы сети клиник "Медси" (входит в АФК "Система"), он повлиял на предоставление некоторых... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:27:00+03:00
2025-07-07T15:27:00+03:00
2025-07-07T15:27:00+03:00
москва
афк "система"
технологии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Технический сбой случился в понедельник в работе информационной системы сети клиник "Медси" (входит в АФК "Система"), он повлиял на предоставление некоторых услуг, но сейчас всё работает в штатном режиме, сообщили РИА Новости в компании. "Сообщаем, что сегодня в клиниках "Медси" произошел технический сбой в работе медицинской информационной системы, который длился менее часа и временно повлиял на предоставление некоторых услуг. Мы приносим искренние извинения за возможные неудобства. Наши специалисты оперативно устранили проблему. Клиники продолжают работать в штатном режиме", - сказали в пресс-службе компании. Группа компаний "Медси" - федеральная сеть частных клиник, крупнейшим акционером которой является АФК "Система". Сеть включает в себя 145 клиник, в том числе 63 в Москве, в них работают более 15 тысяч сотрудников. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 21% - до 50,4 миллиарда рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, афк "система", технологии
Москва, АФК "Система", Технологии
В работе информсистемы сети клиник "Медси" произошел сбой
Технический сбой в работе информсистемы сети клиник "Медси" продлился около часа