Рейтинг@Mail.ru
Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/mask-2027702654.html
Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа
Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа
Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за создания новой политической партии. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:25:00+03:00
2025-07-07T16:25:00+03:00
илон маск
дональд трамп
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_0:27:2824:1616_1920x0_80_0_0_1e59e2d4c65c57a7873326b34c837b91.jpg
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за создания новой политической партии."Я не собираюсь это все читать. Рад за тебя, если что. Или сочувствую, что это случилось", — написал он в комментариях к посту американского лидера в соцсети Truth Social.На прошлой неделе предприниматель подал документы на регистрацию партии America Party.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
https://ria.ru/20250701/konflikt-2026485748.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994770090_305:0:2816:1883_1920x0_80_0_0_ddb96a6198d212d172a427534cc5000c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
илон маск, дональд трамп, сша, в мире
Илон Маск, Дональд Трамп, США, В мире
Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа

Маск резко ответил на критику Трампа из-за создания новой партии

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за создания новой политической партии.
"Я не собираюсь это все читать. Рад за тебя, если что. Или сочувствую, что это случилось", — написал он в комментариях к посту американского лидера в соцсети Truth Social.
На прошлой неделе предприниматель подал документы на регистрацию партии America Party.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".
В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Эксперт предположил, как разрешится конфликт Трампа и Маска
1 июля, 12:35
 
Илон МаскДональд ТрампСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала