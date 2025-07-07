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Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа

Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа - РИА Новости, 07.07.2025

Маск резко ответил на выпад со стороны Трампа

Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за создания новой политической партии. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:25:00+03:00

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2025-07-07T16:25:00+03:00

илон маск

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск резко отреагировал на критику со стороны президента США Дональда Трампа из-за создания новой политической партии."Я не собираюсь это все читать. Рад за тебя, если что. Или сочувствую, что это случилось", — написал он в комментариях к посту американского лидера в соцсети Truth Social.На прошлой неделе предприниматель подал документы на регистрацию партии America Party.Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек".В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

https://ria.ru/20250701/konflikt-2026485748.html

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илон маск, дональд трамп, сша, в мире