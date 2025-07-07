https://ria.ru/20250707/mask-2027669574.html

Эксперт оценил идею Маска создать новую партию

Эксперт оценил идею Маска создать новую партию - РИА Новости, 07.07.2025

Эксперт оценил идею Маска создать новую партию

Создание предпринимателем Илоном Маском "Партии Америки" является своего рода "перестройкой" по-американски и запросом общества, но она вряд ли добьется успеха, РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:44:00+03:00

2025-07-07T14:44:00+03:00

2025-07-07T14:48:00+03:00

в мире

сша

илон маск

алексей мартынов (политолог)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Создание предпринимателем Илоном Маском "Партии Америки" является своего рода "перестройкой" по-американски и запросом общества, но она вряд ли добьется успеха, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Показной бунт Маска - это "привет" старой гвардии в американском дипстейте. Политбюро ЦК американской политики сильно оторвалось от действительности. Постмодернизм перешел в геронтократию, и если (президент США Дональд - ред.) Трамп и его предшественник - это такие коллективные Леонид Брежнев и Константин Черненко, то Маск и его приятели типа (инвестора Дэвида - ред.) Сакса и (предпринимателя Питера - ред.) Тиля - это коллективный Михаил Горбачев с перестройкой, новым мышлением, ускорением и гласностью. Только для США", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, партия Маска вряд ли добьется успеха, но "разломать США изнутри они вполне могут". "Мы это все видели у себя 40 лет назад. Кстати, тогда Горбачеву тоже, как и Маску сейчас, было 54 года", - отметил он. Собеседник подчеркнул, что история с партией намного глубже, чем личные отношения Трампа и Маска и их конфликта. "Это запрос общества на разрушение матрицы. У нас 40 лет назад ровно то же самое было", - заключил эксперт. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, вновь предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР". Днем ранее Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США. В еще не обработанной избиркомом заявке значится, что названием партии будет "America Party (AMEP)", что в переводе с английского языка - "Партия Америки" или "Партия Америка". Президент США назвал решение Маска смехотворным.

https://ria.ru/20250606/mask-2021278221.html

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в мире, сша, илон маск, алексей мартынов (политолог)