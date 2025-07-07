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"Который час?" Маск сделал новый выпад в адрес Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
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11:40 07.07.2025 (обновлено: 11:50 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/mask-2027623550.html
"Который час?" Маск сделал новый выпад в адрес Трампа
"Который час?" Маск сделал новый выпад в адрес Трампа - РИА Новости, 07.07.2025
"Который час?" Маск сделал новый выпад в адрес Трампа
Американский миллиардер Илон Маск опубликовал картинку в соцсети X, высмеивающую отсутствие арестов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. РИА Новости, 07.07.2025
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в мире
сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал картинку в соцсети X, высмеивающую отсутствие арестов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.Этот пост стал продолжением заочной перепалки между ним и американским президентом Дональдом Трампом."Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали", — написал Маск.На самом изображении указано "количество арестов по делу Эпштейна".В июне Маск отмечал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Потом он удалил эту публикацию. Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.В понедельник издание Axios написало, что Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США полагают, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собойВ конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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в мире, сша, илон маск, дональд трамп
В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
"Который час?" Маск сделал новый выпад в адрес Трампа

Маск картинкой в соцсети X возобновил конфликт с Трампом из-за дела Эпштейна

© AP Photo / Jeffrey PhelpsИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Jeffrey Phelps
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск опубликовал картинку в соцсети X, высмеивающую отсутствие арестов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Этот пост стал продолжением заочной перепалки между ним и американским президентом Дональдом Трампом.
© Elon Musk/XПост, опубликованный Илоном Маском в соцсети X
Пост, опубликованный Илоном Маском в соцсети X - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Elon Musk/X
Пост, опубликованный Илоном Маском в соцсети X
"Который час? О, смотрите, опять никого не арестовали", — написал Маск.
На самом изображении указано "количество арестов по делу Эпштейна".
В июне Маск отмечал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний американский президент. Потом он удалил эту публикацию.

Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями. Согласно материалам судебных слушаний, свидетель, дававший показания по делу, ранее заявил, что никогда не видел Трампа в доме Эпштейна, на его частном острове в Карибском море или в других местах, которые посещал финансист.

В понедельник издание Axios написало, что Федеральное бюро расследований и министерство юстиции США полагают, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собой

В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".
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