https://ria.ru/20250707/makron-2027588579.html

Убить президента: для Макрона запущен обратный отсчет

Убить президента: для Макрона запущен обратный отсчет - РИА Новости, 07.07.2025

Убить президента: для Макрона запущен обратный отсчет

Политическая смерть лидера Франции, о которой так много говорилось (пусть в других словах и выражениях) в подведомственных Елисейскому дворцу медиа, наступила... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:14:00+03:00

2025-07-07T09:14:00+03:00

2025-07-07T09:32:00+03:00

аналитика

эммануэль макрон

франция

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Политическая смерть лидера Франции, о которой так много говорилось (пусть в других словах и выражениях) в подведомственных Елисейскому дворцу медиа, наступила на два года раньше официального окончания его второго мандата. Никто не скрывает, что республиканское глубинное государство уже послало своему бывшему протеже черную метку, обозначив собственную позицию — и вновь через прессу, — что для нынешнего хозяина Елисейского дворца наступил так называемый fin de règne. Конец эпохи. Ну, или — с вещами на выход.Смертельный удар по власти Макрона и примкнувшим к нему оппортунистам-макронистам нанесен был не извне. И не вошедшей в рецессию экономикой, не сопутствующим этому явлению дикому обнищанию французов и не чудовищным внутриполитическим кризисом, обусловленным в первую очередь мигрантским цунами (в страну только за истекший год въехали, легально и нелегально, примерно полмиллиона человек).Президента Франции — как лидера страны-соосновательницы ЕС — прикончил скандал с его женой.Вопрос о Брижит — просто первой даме или о первой даме "с когда-то имевшимся пенисом" (цитата) — вышел на новый и беспрецедентно планетарный уровень. Это случилось, когда американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала многомиллионной аудитории, что прекратить поднимать тему возможной трансгендерности мадам Макрон ее попросили дважды. В первый раз просьба исходила от высокопоставленного, но не названного Оуэнс представителя администрации Трампа. А вторично, видя, что Оуэнс не собирается униматься, об этом ей сказал сам президент США. Лично. Позвонив Оуэнс по телефону. Дональд Трамп взял на себя эту функцию не потому, что ему есть дело до семейного "белья" Макрона. А потому, что вмешаться в ситуацию его попросил сам нынешний хозяин Елисейского дворца.Когда Оуэнс окончила темпераментный и детализированный монолог, решение об участи Макрона французскими глубинными государственниками-глобалистами было принято.Власть во Франции может позволить себе быть коррумпированной, как и использовать грязные методы и способы правления, Власть во Франции может быть и развратной. И не скрывающей пороки. Единственное, что власть во Франции не может себе позволить, так это быть жалкой, слабой и истеричной. И поэтому смешной.Президент ядерной державы, просящий президента другой ядерной державы заткнуть журналистку, которая поднимает темы, пусть и не слишком приятные персонально одному из них? Это не власть тогда и не президент — гарант всех прав и свобод. Это нравы, манера поведения и психологическая "зрелость" обиженного ребенка. Детский сад, штаны на лямках — это не про Трампа, а про Макрона.Обсуждение, что же скрывается под юбкой первой дамы Франции: та самая линия бедра, на которую любой мужчина в первую очередь обращает внимание у любой же женщины, или нечто совершенно другое? По мнению тех, кто бдит за ведением проекта о смене лидера страны уже через два года (по рамкам электорального цикла это уже завтра, если не сегодня), подобная дискуссия не может продолжаться неопределенно долго, не нанося ущерб самому смыслу верховного правления Францией.Пиарный "антикриз" в связи с разоблачениями нынешними и теми, что утекли в публичное поле почти четыре года назад, получил оценку "неудовлеворительно".Глубинные французские глобалисты хоть проталкивали, как и продолжают проталкивать, транс-повесточку, но не до такой степени, чтобы возникал вопрос о трансгендерности самой первой дамы страны. А когда первая чета — муж с женой, старательно подчеркивавшие, что все, что им нужно, — "это любовь", начали как не в себя, защищать бородатых женщин и мужчин с накрашенными губами, у глобалистов, когда-то с блеском реализовавших проект "Макрон", возникли серьезные вопросы и сомнения.Нужна ли им власть, не просто вписавшаяся за "трансов" и за прочих флюидно-гендерных, а реально этим трансам угождающая, или не нужна?Ответ, как явствует, уже получен. Власть, которая позволяет ею администрируемым рассуждать годами о возможных сексуальных абъюзах и перверсиях на самой вершине французского политического Олимпа, точно и не власть, и даже не пародия на нее. Обладатель ядерных ключей и хранитель высших секретов государства не может даже гипотетически и потенциально стать объектом такого рода шантажа.Это не отменяет, естественно, текущих метаний и активностей вроде посещения митингов "Молодежь за Макрона" (зал был заполнен в лучшем случае на две трети, а сам президент вел себя нервически). Не мешает принятое атлантистами решение и проведение плановых госвизитов.Списание со счетов персонажа, который казался еще десять лет назад чрезвычайно удачным политтехнологическим проектом, происходит иначе. Не надо класть голову на плаху, как это случилось с Людовиком XVI.Отнюдь. Достаточно выставить Макрона, перед которым прежде все танцевали гавот и всячески лебезили, категорически некомпетентным и неуравновешенным персонажем, не умеющим, в силу вышеперечисленного, вести себя не подобно самозванцу, а как полагается опытному государственнику.Несостояшемуся "Моцарту финансов" дали достаточно порулить страной. Макрон не справился, провалив абсолютно все, что только можно.Но это еще полбеды. Но вот то, что он лишил президентскую власть достоинства и спокойствия, ему точно не простили. И не простят. Те, кто его породили политически, точно так же политически уничтожат. И эта политическая и репутационная ликвидация все ближе и ближе, она случится раньше, чем даже можно предполагать.

https://ria.ru/20250331/makron-2008237767.html

https://ria.ru/20250703/frantsiya-2027062974.html

https://ria.ru/20250124/makron-1995233969.html

https://ria.ru/20250212/makron-1998678178.html

https://ria.ru/20250206/makron-1997571224.html

франция

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аналитика, эммануэль макрон, франция