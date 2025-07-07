https://ria.ru/20250707/lipetsk-2027698929.html
Педагогические и медицинские профклассы откроют в Липецкой области
Педагогические и медицинские профклассы откроют в Липецкой области - РИА Новости, 07.07.2025
Педагогические и медицинские профклассы откроют в Липецкой области
Образовательный проект стартует в новом учебном году в Елецком муниципальном районе Липецкой области, в местных школах откроют профильные... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:08:00+03:00
2025-07-07T16:08:00+03:00
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ЛИПЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Образовательный проект стартует в новом учебном году в Елецком муниципальном районе Липецкой области, в местных школах откроют профильные психолого-педагогические и медицинские классы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Елецкого муниципального района, Елецкого государственного университета (ЕГУ) имени И. А. Бунина и Елецкого медицинского колледжа имени Героя Советского Союза К. С. Константиновой, а также директора школ-участниц проекта, уточнил Артамонов. Психолого-педагогические классы на базе десятых классов будут созданы в школах села Казаки, Талица и поселка Солидарность. Для 56 обучающихся предусмотрена программа внеурочной деятельности "Вожатый". Теорию они будут изучать под руководством преподавателей ЕГУ. Медицинские классы в школах сел Лавы, Каменское, Воронец, поселка Ключ жизни будут работать на базе восьмых классов. Будут сформированы классы по 10-12 человек. Школьников ждут внеурочные занятия по углубленному изучению химии и биологии, а также практические уроки на базе Елецкого медицинского колледжа, где они смогут отработать профессиональные навыки. "Это важный шаг в развитии системы образования района и ранней профориентации наших школьников. Сотрудничество с ЕГУ и медицинским колледжем позволяет дать детям не просто знания, а реальное представление о профессиях педагога и медика, востребованных в нашем регионе", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20250623/lipetsk-2024823800.html
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липецкая область, талица, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Талица, Игорь Артамонов
Педагогические и медицинские профклассы откроют в Липецкой области
В школах Липецкой области появятся педагогические и медицинские профклассы
ЛИПЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Образовательный проект стартует в новом учебном году в Елецком муниципальном районе Липецкой области, в местных школах откроют профильные психолого-педагогические и медицинские классы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Соглашение о сотрудничестве подписали руководители Елецкого муниципального района, Елецкого государственного университета (ЕГУ) имени И. А. Бунина и Елецкого медицинского колледжа имени Героя Советского Союза К. С. Константиновой, а также директора школ-участниц проекта, уточнил Артамонов.
Психолого-педагогические классы на базе десятых классов будут созданы в школах села Казаки, Талица и поселка Солидарность. Для 56 обучающихся предусмотрена программа внеурочной деятельности "Вожатый". Теорию они будут изучать под руководством преподавателей ЕГУ.
Медицинские классы в школах сел Лавы, Каменское, Воронец, поселка Ключ жизни будут работать на базе восьмых классов. Будут сформированы классы по 10-12 человек. Школьников ждут внеурочные занятия по углубленному изучению химии и биологии, а также практические уроки на базе Елецкого медицинского колледжа, где они смогут отработать профессиональные навыки.
"Это важный шаг в развитии системы образования района и ранней профориентации наших школьников. Сотрудничество с ЕГУ и медицинским колледжем позволяет дать детям не просто знания, а реальное представление о профессиях педагога и медика, востребованных в нашем регионе", – отметил Артамонов.