https://ria.ru/20250707/lavrov-2027751405.html
Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров
Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров - РИА Новости, 07.07.2025
Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров
Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак на железные дороги и мосты в России в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:38:00+03:00
2025-07-07T18:38:00+03:00
2025-07-07T18:40:00+03:00
россия
брянская область
сергей лавров
специальная военная операция на украине
обрушение моста на поезд в брянской области
терроризм
вооруженные силы украины
происшествия
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак на железные дороги и мосты в России в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Такие удары давным-давно запрещены многочисленными конвенциями... Что касается... привлечения виновных к наказанию, мы сейчас не пытаемся эту тему вбрасывать в международную дискуссию. Мы сами занимаемся этим... Никто не должен уйти от ответственности", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.Он добавил, что Россия информирует о результатах следствия в международных организациях.Ранее лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.
https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html
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россия, брянская область, сергей лавров, обрушение моста на поезд в брянской области, терроризм, вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Брянская область, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине, Обрушение моста на поезд в Брянской области, Терроризм, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров
Лавров: Россия сама расследует теракты на ж/д мостах и накажет виновных