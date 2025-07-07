https://ria.ru/20250707/lavrov-2027751405.html

Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров

Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров - РИА Новости, 07.07.2025

Виновные в терактах на ж/д мостах не уйдут от наказания, пообещал Лавров

Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак на железные дороги и мосты в России в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:38:00+03:00

2025-07-07T18:38:00+03:00

2025-07-07T18:40:00+03:00

россия

брянская область

сергей лавров

специальная военная операция на украине

обрушение моста на поезд в брянской области

терроризм

вооруженные силы украины

происшествия

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. Москва не пытается вбрасывать тему расследования атак на железные дороги и мосты в России в международную дискуссию, но никто не уйдет от ответственности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Такие удары давным-давно запрещены многочисленными конвенциями... Что касается... привлечения виновных к наказанию, мы сейчас не пытаемся эту тему вбрасывать в международную дискуссию. Мы сами занимаемся этим... Никто не должен уйти от ответственности", - сказал Лавров по итогам саммита БРИКС.Он добавил, что Россия информирует о результатах следствия в международных организациях.Ранее лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в Курской, Брянской и Воронежской областях.В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали.Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о подрыве моста во время движения поезда. Следственный комитет РФ сообщил, что подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты.

https://ria.ru/20250603/poezda-2020584413.html

https://ria.ru/20250611/sayt-2022191139.html

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россия, брянская область, сергей лавров, обрушение моста на поезд в брянской области, терроризм, вооруженные силы украины, происшествия