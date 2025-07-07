https://ria.ru/20250707/lavrov-2027570615.html

Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня

Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуация в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:22:00+03:00

2025-07-07T04:22:00+03:00

2025-07-07T04:32:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуация в международной торговле, сообщили в МИД РФ. "Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, Лавров и Фам Минь Тинь обсудили подготовку к предстоящей в октябре в Ханое церемонии открытия к подписанию международной конвенции по борьбе с киберпреступностью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вьетнам, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс, в мире