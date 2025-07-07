Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня
Лавров и премьер Вьетнама обсудили ситуацию в международной торговле
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуация в международной торговле, сообщили в МИД РФ.
"Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, Лавров и Фам Минь Тинь обсудили подготовку к предстоящей в октябре в Ханое церемонии открытия к подписанию международной конвенции по борьбе с киберпреступностью.
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