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Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня - РИА Новости, 07.07.2025
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04:22 07.07.2025 (обновлено: 04:32 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027570615.html
Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня
Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня
На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуация в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:22:00+03:00
2025-07-07T04:32:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуация в международной торговле, сообщили в МИД РФ. "Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Кроме того, Лавров и Фам Минь Тинь обсудили подготовку к предстоящей в октябре в Ханое церемонии открытия к подписанию международной конвенции по борьбе с киберпреступностью.
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россия, вьетнам, рио-де-жанейро (город), сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Вьетнам, Рио-де-Жанейро (город), Сергей Лавров, БРИКС, В мире
Лавров и премьер Вьетнама обсудили двустороннюю повестку дня

Лавров и премьер Вьетнама обсудили ситуацию в международной торговле

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также ситуация в международной торговле, сообщили в МИД РФ.
"Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В традиционно дружественном, заинтересованном ключе были обсуждены вопросы двусторонней повестки дня, а также тематика развития ситуации в международной торговле с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Кроме того, Лавров и Фам Минь Тинь обсудили подготовку к предстоящей в октябре в Ханое церемонии открытия к подписанию международной конвенции по борьбе с киберпреступностью.
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РоссияВьетнамРио-де-Жанейро (город)Сергей ЛавровБРИКСВ мире
 
 
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