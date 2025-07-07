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В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО - РИА Новости, 07.07.2025
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03:47 07.07.2025 (обновлено: 03:55 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027568574.html
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО - РИА Новости, 07.07.2025
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО
На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:47:00+03:00
2025-07-07T03:55:00+03:00
россия
всемирная торговая организация (вто)
сергей лавров
в мире
нгози оконджо-ивеала
брикс
рио-де-жанейро (город)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования организации, сообщили в МИД РФ."Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой. Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Также отмечается, что состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с секретариатом ВТО.
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россия
рио-де-жанейро (город)
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россия, всемирная торговая организация (вто), сергей лавров, в мире, нгози оконджо-ивеала, брикс, рио-де-жанейро (город)
Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Сергей Лавров, В мире, Нгози Оконджо-Ивеала, БРИКС, Рио-де-Жанейро (город)
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО

МИД: на встрече Лаврова и главы ВТО обсуждали реформирование организации

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования организации, сообщили в МИД РФ.
"Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой. Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также отмечается, что состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с секретариатом ВТО.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Лавров призвал ускорить согласование позиций БРИКС по вопросу ВТО
Вчера, 00:23
 
РоссияВсемирная торговая организация (ВТО)Сергей ЛавровВ миреНгози Оконджо-ИвеалаБРИКСРио-де-Жанейро (город)
 
 
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