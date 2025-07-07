https://ria.ru/20250707/lavrov-2027568574.html
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО - РИА Новости, 07.07.2025
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО
На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:47:00+03:00
2025-07-07T03:47:00+03:00
2025-07-07T03:55:00+03:00
россия
всемирная торговая организация (вто)
сергей лавров
в мире
нгози оконджо-ивеала
брикс
рио-де-жанейро (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования организации, сообщили в МИД РФ."Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой. Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Также отмечается, что состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с секретариатом ВТО.
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027557785.html
россия
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_0d31d0ca67091a17e0c6c0c3c9b696f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всемирная торговая организация (вто), сергей лавров, в мире, нгози оконджо-ивеала, брикс, рио-де-жанейро (город)
Россия, Всемирная торговая организация (ВТО), Сергей Лавров, В мире, Нгози Оконджо-Ивеала, БРИКС, Рио-де-Жанейро (город)
В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО
МИД: на встрече Лаврова и главы ВТО обсуждали реформирование организации