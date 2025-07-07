https://ria.ru/20250707/lavrov-2027568574.html

В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО

В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО - РИА Новости, 07.07.2025

В МИД рассказали о встрече Лаврова и гендиректора ВТО

На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:47:00+03:00

2025-07-07T03:47:00+03:00

2025-07-07T03:55:00+03:00

россия

всемирная торговая организация (вто)

сергей лавров

в мире

нгози оконджо-ивеала

брикс

рио-де-жанейро (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994802247_0:88:2990:1770_1920x0_80_0_0_140828565fb96da4e6b1736229cb137e.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. На встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалы была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования организации, сообщили в МИД РФ."Шестого июля в Рио-де-Жанейро "на полях" XVII саммита БРИКС состоялась встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой. Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Также отмечается, что состоялся обмен мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с секретариатом ВТО.

https://ria.ru/20250707/lavrov-2027557785.html

россия

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, всемирная торговая организация (вто), сергей лавров, в мире, нгози оконджо-ивеала, брикс, рио-де-жанейро (город)