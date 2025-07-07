https://ria.ru/20250707/lavrov-2027561521.html
Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире
Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире
Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:23:00+03:00
2025-07-07T01:23:00+03:00
2025-07-07T09:12:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О растущем госдолге"Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано"."Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти".Об успехах БРИКС"На государства объединения уже приходится более 40 процентов мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45 процентов, или 93 триллионов долларов".О проблемах с ВТО и ИИБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html
https://ria.ru/20250707/briks-2027560010.html
https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html
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в мире, россия, бразилия, сергей лавров, брикс, всемирная торговая организация (вто), сша
В мире, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), США
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Традиционная модель глобализации с преобладающей ролью государств Запада уходит в прошлое.
- Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет.
«
"Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано".
Сергей Лавров
Глава МИД России
- С 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59.
- Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в развитие.
«
"Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти".
Сергей Лавров
Глава МИД России
- Доля стран объединения в товарообороте России растет, по итогам прошлого года она составила более 48 процентов.
- БРИКС сегодня выступает локомотивом экономической трансформации в мире.
«
"На государства объединения уже приходится более 40 процентов мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45 процентов, или 93 триллионов долларов".
Сергей Лавров
Глава МИД России
- Россия считает важным ускорить согласование совместных позиций стран БРИКС по вопросу Всемирной торговой организации.
- Мировой торговле наносит серьезный ущерб продолжающаяся долгие годы блокировка органа ВТО по разрешению споров наряду с введением дискриминационных мер в отношении развивающихся стран.
- Искусственный интеллект становится критически важной технологией и его вклад в мировой валовый продукт может достичь 20 триллионов долларов уже к 2030 году.
- Попытки некоторых стран искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов в сфере ИИ опасны и обречены на провал.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.