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Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире - РИА Новости, 07.07.2025
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01:23 07.07.2025 (обновлено: 09:12 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/lavrov-2027561521.html
Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире
Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире - РИА Новости, 07.07.2025
Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире
Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:23:00+03:00
2025-07-07T09:12:00+03:00
в мире
россия
бразилия
сергей лавров
брикс
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сша
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О растущем госдолге&quot;Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для &quot;наказания&quot;. Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано&quot;.&quot;Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти&quot;.Об успехах БРИКС"На государства объединения уже приходится более 40 процентов мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45 процентов, или 93 триллионов долларов".О проблемах с ВТО и ИИБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html
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в мире, россия, бразилия, сергей лавров, брикс, всемирная торговая организация (вто), сша
В мире, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, БРИКС, Всемирная торговая организация (ВТО), США

Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите БРИКС
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

О растущем госдолге

  • Традиционная модель глобализации с преобладающей ролью государств Запада уходит в прошлое.
  • Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития на фоне событий последних лет.
«

"Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
  • С 2011 года количество государств с высоким уровнем задолженности выросло с 22 до 59.
  • Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в развитие.
«

"Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
Речь Путина на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
"Потенциал огромен": Путин на саммите БРИКС рассказал о будущем объединения
6 июля, 17:54

Об успехах БРИКС

  • Доля стран объединения в товарообороте России растет, по итогам прошлого года она составила более 48 процентов.
  • БРИКС сегодня выступает локомотивом экономической трансформации в мире.
«
"На государства объединения уже приходится более 40 процентов мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45 процентов, или 93 триллионов долларов".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
Глава МИД России
Председатель правления Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Глава РФПИ рассказал о достижениях БРИКС
Вчера, 00:53

О проблемах с ВТО и ИИ

  • Россия считает важным ускорить согласование совместных позиций стран БРИКС по вопросу Всемирной торговой организации.
  • Мировой торговле наносит серьезный ущерб продолжающаяся долгие годы блокировка органа ВТО по разрешению споров наряду с введением дискриминационных мер в отношении развивающихся стран.
  • Искусственный интеллект становится критически важной технологией и его вклад в мировой валовый продукт может достичь 20 триллионов долларов уже к 2030 году.
  • Попытки некоторых стран искусственно изолировать суверенные государства от общемировых процессов в сфере ИИ опасны и обречены на провал.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.
В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.
Флаги стран-участников БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Группа БРИКС
6 июля, 00:27
 
В миреРоссияБразилияСергей ЛавровБРИКСВсемирная торговая организация (ВТО)США
 
 
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