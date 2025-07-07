https://ria.ru/20250707/lavrov-2027561521.html

Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире

Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире - РИА Новости, 07.07.2025

Лавров на саммите БРИКС предупредил о проблеме госдолга в мире

Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:23:00+03:00

2025-07-07T01:23:00+03:00

2025-07-07T09:12:00+03:00

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брикс

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров выступил на сессии XVII саммита БРИКС по теме "Укрепление многостороннего миропорядка, финансово-экономические вопросы и искусственный интеллект". Ключевые заявления — в материале РИА Новости.О растущем госдолге"Пандемия COVID-19 обнажила многочисленные недостатки мировой торгово-финансовой системы, ускорила ее фрагментацию. Эрозия глобального экономического миропорядка усугубилась в результате незаконных односторонних санкций, использования доллара как оружия для "наказания". Доверие к американской валюте как некогда надежному платежному средству было подорвано"."Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 триллионов долларов и продолжает расти".Об успехах БРИКС"На государства объединения уже приходится более 40 процентов мирового валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, а вместе со странами-партнерами эта цифра достигает 45 процентов, или 93 триллионов долларов".О проблемах с ВТО и ИИБРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011-м в него вошла ЮАР. С 2024-го к ним присоединились Египет, ОАЭ, Эфиопия, Иран, а с января 2025 года — Индонезия.В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Бразилия в этом году председательствует в БРИКС.

https://ria.ru/20250706/briks-2027517879.html

https://ria.ru/20250707/briks-2027560010.html

https://ria.ru/20250706/briks-2027146198.html

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в мире, россия, бразилия, сергей лавров, брикс, всемирная торговая организация (вто), сша