https://ria.ru/20250707/kursk-2027736288.html

Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме

Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме - РИА Новости, 07.07.2025

Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме

Сотрудники Курского областного суда, здание которого расположено рядом с жилым домом на улице Марата в Курске, где произошел взрыв бытового газа, не пострадали, РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:51:00+03:00

2025-07-07T17:51:00+03:00

2025-07-07T17:51:00+03:00

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КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Сотрудники Курского областного суда, здание которого расположено рядом с жилым домом на улице Марата в Курске, где произошел взрыв бытового газа, не пострадали, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Курской области, в понедельник в многоквартирном жилом доме по улице Марата в Курске произошел взрыв бытового газа. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что предварительная причина - утечка газа. По его словам, в результате взрыва есть 24-летний пострадавший, он получил поверхностные ожоги. По данным объединенной пресс-службы судебной системы, обрушение части этажа многоквартирного дома произошло в доме №21. В соседнем здании, в доме №27, располагается Курский областной суд. "Никто из сотрудников Курского областного суда не пострадал, равно как и принадлежащее работникам суда имущество", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250707/vzryv-2027661011.html

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происшествия, курск, россия, курская область, александр хинштейн