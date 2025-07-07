Рейтинг@Mail.ru
Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/kursk-2027736288.html
Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме
Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме - РИА Новости, 07.07.2025
Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме
Сотрудники Курского областного суда, здание которого расположено рядом с жилым домом на улице Марата в Курске, где произошел взрыв бытового газа, не пострадали, РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:51:00+03:00
2025-07-07T17:51:00+03:00
происшествия
курск
россия
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027720042_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_1f084d1d577f4ee4a0be5d925edd9384.jpg
КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Сотрудники Курского областного суда, здание которого расположено рядом с жилым домом на улице Марата в Курске, где произошел взрыв бытового газа, не пострадали, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Курской области, в понедельник в многоквартирном жилом доме по улице Марата в Курске произошел взрыв бытового газа. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что предварительная причина - утечка газа. По его словам, в результате взрыва есть 24-летний пострадавший, он получил поверхностные ожоги. По данным объединенной пресс-службы судебной системы, обрушение части этажа многоквартирного дома произошло в доме №21. В соседнем здании, в доме №27, располагается Курский областной суд. "Никто из сотрудников Курского областного суда не пострадал, равно как и принадлежащее работникам суда имущество", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250707/vzryv-2027661011.html
курск
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027720042_118:0:1162:783_1920x0_80_0_0_67054fc06b955fd5ed0840e35bfba32f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курск, россия, курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Россия, Курская область, Александр Хинштейн
Сотрудники Курского облсуда не пострадали при взрыве газа в соседнем доме

Сотрудники Курского областного суда не пострадали при взрыве газа в жилом доме

© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/TelegramВзрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/Telegram
Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 июл – РИА Новости. Сотрудники Курского областного суда, здание которого расположено рядом с жилым домом на улице Марата в Курске, где произошел взрыв бытового газа, не пострадали, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по Курской области, в понедельник в многоквартирном жилом доме по улице Марата в Курске произошел взрыв бытового газа. Врио губернатора Александр Хинштейн заявил, что предварительная причина - утечка газа. По его словам, в результате взрыва есть 24-летний пострадавший, он получил поверхностные ожоги.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы, обрушение части этажа многоквартирного дома произошло в доме №21. В соседнем здании, в доме №27, располагается Курский областной суд.
"Никто из сотрудников Курского областного суда не пострадал, равно как и принадлежащее работникам суда имущество", - говорится в сообщении.
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В жилом доме в Саратовской области прогремел взрыв, разрушены три квартиры
Вчера, 14:10
 
ПроисшествияКурскРоссияКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала