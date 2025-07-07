https://ria.ru/20250707/kursk-2027719759.html

В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв

В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025

В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв

В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:17:00+03:00

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2025-07-07T17:33:00+03:00

происшествия

курск

следственный комитет россии (ск рф)

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 7 июл — РИА Новости. В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК."Сотрудники Следственного комитета работают на месте, устанавливают причины взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Марата", — сказал представитель ведомства.В прокуратуре уточнили, что пострадал хозяин квартиры.Как отметил врио главы Курской области Александр Хинштейн, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Пострадавший получил поверхностные ожоги, его везут в больницу.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

курск

курская область

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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), курская область, александр хинштейн