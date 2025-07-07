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В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025
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17:17 07.07.2025 (обновлено: 17:33 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kursk-2027719759.html
В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв
В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв - РИА Новости, 07.07.2025
В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв
В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:17:00+03:00
2025-07-07T17:33:00+03:00
происшествия
курск
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
александр хинштейн
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КУРСК, 7 июл — РИА Новости. В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК."Сотрудники Следственного комитета работают на месте, устанавливают причины взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Марата", — сказал представитель ведомства.В прокуратуре уточнили, что пострадал хозяин квартиры.Как отметил врио главы Курской области Александр Хинштейн, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Пострадавший получил поверхностные ожоги, его везут в больницу.
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происшествия, курск, следственный комитет россии (ск рф), курская область, александр хинштейн
Происшествия, Курск, Следственный комитет России (СК РФ), Курская область, Александр Хинштейн
В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв

В Курске в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа

© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/TelegramВзрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/Telegram
Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
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КУРСК, 7 июл — РИА Новости. В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
"Сотрудники Следственного комитета работают на месте, устанавливают причины взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Марата", — сказал представитель ведомства.
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/TelegramПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/Telegram
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
В прокуратуре уточнили, что пострадал хозяин квартиры.
Как отметил врио главы Курской области Александр Хинштейн, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Пострадавший получил поверхностные ожоги, его везут в больницу.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
ПроисшествияКурскСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьАлександр Хинштейн
 
 
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