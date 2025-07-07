В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв
В Курске в многоквартирном доме произошел взрыв бытового газа
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/TelegramВзрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Взрыв бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Читать ria.ru в
КУРСК, 7 июл — РИА Новости. В Курске в многоквартирном доме прогремел взрыв, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК.
"Сотрудники Следственного комитета работают на месте, устанавливают причины взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме на улице Марата", — сказал представитель ведомства.
© Фото : Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области/TelegramПоследствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске
В прокуратуре уточнили, что пострадал хозяин квартиры.
Как отметил врио главы Курской области Александр Хинштейн, причиной ЧП стала утечка бытового газа. Пострадавший получил поверхностные ожоги, его везут в больницу.
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38