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Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира
Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира - РИА Новости, 07.07.2025
Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира
Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира на II Глобальном саммите в китайском городе Яньтае, сообщили в Министерстве курортов, туризма и сохранения... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:03:00+03:00
2025-07-07T14:03:00+03:00
2025-07-07T16:19:00+03:00
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КРАСНОДАР, 7 июл — РИА Новости. Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира на II Глобальном саммите в китайском городе Яньтае, сообщили в Министерстве курортов, туризма и сохранения олимпийского наследия Краснодарского края. Абрау-Дюрсо признан лучшим винным курортом мира. <…> Награду за лучшую международную практику энотуризма — GWTO Award — вручили в рамках II Глобального саммита в китайском Яньтае. <…> Международная награда свидетельствует о том, что Абрау-Дюрсо может гордиться не только рекордами по числу гостей, но и всемирным признанием в среде специалистов", — отметили в пресс-службе.Мероприятие провела Всемирная организация винного туризма (GWTO). Курорт Абрау-Дюрсо соревновался с винодельнями из Италии, Испании, Португалии, Уругвая, Чили и Аргентины. По информации министерства, весь российский рынок энотуризма составлял в 2024 году 2,5 миллиона туристов, из этой цифры почти четверть рынка — 600 тысяч человек — приходится на Абрау-Дюрсо. В Минкурортов края отметили, что винный туризм — наиболее динамично развивающаяся отрасль туризма на Кубани. По информации министерства, виноградники Краснодарского края занимают рекордную в России площадь — около 30 тысяч гектаров, это почти треть всех плантаций в стране. В 2024 году винодельни региона посетило до миллиона туристов.
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краснодарский край, абрау-дюрсо
Хорошие новости, Краснодарский край, Абрау-Дюрсо
Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира
Абрау-Дюрсо признали лучшим винным курортом мира на Глобальном саммите