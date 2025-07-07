В Кургане задержали сотрудника завода по подозрению в подкупе
Сотрудника завода в Кургане задержали по обвинению в коммерческом подкупе
© Фото : СК России по Курганской областиЗадержание начальника управления материально-технического снабжения завода в Кургане по обвинению в коммерческом подкупе
Задержание начальника управления материально-технического снабжения завода в Кургане по обвинению в коммерческом подкупе
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Начальника управления материально-технического снабжения завода в Кургане задержали по обвинению в коммерческом подкупе - получении более 1,3 миллиона рублей от представителей свердловских компаний за гарантированное заключение договоров, он помещен под домашний арест, сообщило СУСК России по Курганской области.
По данным следствия, в 2018-2022 годах фигурант, начальник управления материально-технического снабжения одного из заводов Кургана (основной вид деятельности - производство трубопроводной и фонтанной арматуры), получил от представителей двух свердловских компаний более 1,3 миллиона рублей за гарантированное заключение договоров купли-продажи продукции. Следственным отделом по Кургану возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "в, г" части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). УФСБ России по региону уточняет, что речь идет о АО "АК Корвет".
"Третьего июля по подозрению в получении коммерческого подкупа в крупном размере сотрудник курганского предприятия был задержан, ему предъявлено обвинение. На сегодняшний день на период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.
Следователем СК совместно с региональным УФСБ России были проведены обыски по месту работы и проживания трех фигурантов в Курганской и Свердловской областях, изъяты документация, записные книжки, электронные носители информации и сотовые телефоны, отмечается в сообщении.
Также, уточняет СУСК, уголовные дела о совершении коммерческого подкупа возбуждены в отношении представителей свердловских компаний, которые дали признательные показания и сотрудничают со следствием.