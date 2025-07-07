https://ria.ru/20250707/kurgan-2027610011.html

В Кургане задержали сотрудника завода по подозрению в подкупе

В Кургане задержали сотрудника завода по подозрению в подкупе - РИА Новости, 07.07.2025

В Кургане задержали сотрудника завода по подозрению в подкупе

Начальника управления материально-технического снабжения завода в Кургане задержали по обвинению в коммерческом подкупе - получении более 1,3 миллиона рублей от РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:43:00+03:00

2025-07-07T10:43:00+03:00

2025-07-07T10:54:00+03:00

происшествия

россия

курган

курганская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027612214_0:91:1600:991_1920x0_80_0_0_1e54f2bb5121d33e3c128705913e25b9.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 7 июл – РИА Новости. Начальника управления материально-технического снабжения завода в Кургане задержали по обвинению в коммерческом подкупе - получении более 1,3 миллиона рублей от представителей свердловских компаний за гарантированное заключение договоров, он помещен под домашний арест, сообщило СУСК России по Курганской области. По данным следствия, в 2018-2022 годах фигурант, начальник управления материально-технического снабжения одного из заводов Кургана (основной вид деятельности - производство трубопроводной и фонтанной арматуры), получил от представителей двух свердловских компаний более 1,3 миллиона рублей за гарантированное заключение договоров купли-продажи продукции. Следственным отделом по Кургану возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "в, г" части 7 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). УФСБ России по региону уточняет, что речь идет о АО "АК Корвет". "Третьего июля по подозрению в получении коммерческого подкупа в крупном размере сотрудник курганского предприятия был задержан, ему предъявлено обвинение. На сегодняшний день на период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении. Следователем СК совместно с региональным УФСБ России были проведены обыски по месту работы и проживания трех фигурантов в Курганской и Свердловской областях, изъяты документация, записные книжки, электронные носители информации и сотовые телефоны, отмечается в сообщении. Также, уточняет СУСК, уголовные дела о совершении коммерческого подкупа возбуждены в отношении представителей свердловских компаний, которые дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

https://ria.ru/20250707/pokhischenie-2027570364.html

россия

курган

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, курган, курганская область, следственный комитет россии (ск рф)