https://ria.ru/20250707/kuban-2027577323.html
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.07.2025
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T06:42:00+03:00
2025-07-07T06:42:00+03:00
2025-07-07T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b6999ed64e2734de48aa73453776e3a.jpg
КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148334/25/1483342513_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_feca70e1097347a40d0393ed060242bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность
МЧС: на Кубани отменили "Беспилотную опасность"