https://ria.ru/20250707/kuban-2027577323.html

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 07.07.2025

В Краснодарском крае отменили беспилотную опасность

Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:42:00+03:00

2025-07-07T06:42:00+03:00

2025-07-07T06:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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КРАСНОДАР, 7 июл – РИА Новости. Беспилотная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краснодарский край

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность