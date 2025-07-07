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В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 07.07.2025 (обновлено: 02:22 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/krasnoarmeysk-2027564604.html
В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО
В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025
В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО
Переход Красноармейска под контроль армии России может обернуться для Украины коллапсом всего фронта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T02:20:00+03:00
2025-07-07T02:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
красноармейск
россия
украина
дэниел дэвис
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Переход Красноармейска под контроль армии России может обернуться для Украины коллапсом всего фронта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.“С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной”, — сказал он.Военный эксперт отметил, что Красноармейск откроет перед Россией новые оперативные возможности . По его оценке, это создаст серьезные трудности для украинской стороны, так как Москва получит дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях.Красноармейск играет ключевую роль в обороны ВСУ на донецком направлении, это важный логистический узел для группировки "Хортица". Через город осуществлялось снабжение авдеевского гарнизона и других населённых пунктов к западу от него. Эта транспортная артерия продолжает обеспечивать подконтрольные Киеву территории в северо-западной части ДНР, что делает Красноармейск стратегически важным объектом на этом участке фронта.
https://ria.ru/20250630/nastuplenie-2026211950.html
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в мире, красноармейск, россия, украина, дэниел дэвис, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Красноармейск, Россия, Украина, Дэниел Дэвис, Вооруженные силы Украины
В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО

Дэниел Дэвис: потеря Украиной Красноармейска приведет к коллапсу всего фронта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие группировки войск "Центр" у самоходной артиллерийской установки 2С44 "Гиацинт-К"
Военнослужащие группировки войск Центр у самоходной артиллерийской установки 2С44 Гиацинт-К - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Переход Красноармейска под контроль армии России может обернуться для Украины коллапсом всего фронта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.
“С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной”, — сказал он.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
ВС России ведут наступление широким фронтом на Красноармейском направлении
30 июня, 09:20
Военный эксперт отметил, что Красноармейск откроет перед Россией новые оперативные возможности . По его оценке, это создаст серьезные трудности для украинской стороны, так как Москва получит дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях.
Красноармейск играет ключевую роль в обороны ВСУ на донецком направлении, это важный логистический узел для группировки "Хортица". Через город осуществлялось снабжение авдеевского гарнизона и других населённых пунктов к западу от него. Эта транспортная артерия продолжает обеспечивать подконтрольные Киеву территории в северо-западной части ДНР, что делает Красноармейск стратегически важным объектом на этом участке фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКрасноармейскРоссияУкраинаДэниел ДэвисВооруженные силы Украины
 
 
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