https://ria.ru/20250707/krasnoarmeysk-2027564604.html

В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО

В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО - РИА Новости, 07.07.2025

В США предупредили о риске коллапса всего фронта в зоне СВО

Переход Красноармейска под контроль армии России может обернуться для Украины коллапсом всего фронта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T02:20:00+03:00

2025-07-07T02:20:00+03:00

2025-07-07T02:22:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Переход Красноармейска под контроль армии России может обернуться для Украины коллапсом всего фронта, заявил подполковник армии США Дэниел Дэвис на YouTube.“С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной”, — сказал он.Военный эксперт отметил, что Красноармейск откроет перед Россией новые оперативные возможности . По его оценке, это создаст серьезные трудности для украинской стороны, так как Москва получит дополнительные ресурсы для развития наступления в других областях.Красноармейск играет ключевую роль в обороны ВСУ на донецком направлении, это важный логистический узел для группировки "Хортица". Через город осуществлялось снабжение авдеевского гарнизона и других населённых пунктов к западу от него. Эта транспортная артерия продолжает обеспечивать подконтрольные Киеву территории в северо-западной части ДНР, что делает Красноармейск стратегически важным объектом на этом участке фронта.

https://ria.ru/20250630/nastuplenie-2026211950.html

https://ria.ru/20250705/obstanovka-2027234471.html

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в мире, красноармейск, россия, украина, дэниел дэвис, вооруженные силы украины