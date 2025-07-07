https://ria.ru/20250707/kosatka-2027569193.html
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю - РИА Новости, 07.07.2025
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю
Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:04:00+03:00
2025-07-07T04:04:00+03:00
2025-07-07T11:05:00+03:00
камчатка
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027615317_49:0:2451:1351_1920x0_80_0_0_6246b8238d44e61b55fa6135cb707bba.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP. "В Авачинском заливе самка AV25 (мама Вилли) недавно родила детёныша. Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или верёвки – мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта верёвка. Детёныши в этом возрасте быстро растут и страшно представить, что с ним будет дальше", - пишут ученые. Отмечается, что сейчас малыш активен и следует за своей мамой. "Мы встретили его на мысу Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном Косатка. В Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают. Мы сначала так обрадовались новорожденному, пока не увидели веревку на его теле", - добавили ученые. Руководитель научных экспедиций проекта FEROP Татьяна Ивкович добавила в комментариях, что планируется помочь детенышу. "Кто работает в Авачинском заливе, пожалуйста, сообщайте мне о встречах с Вилли. И будьте аккуратны - где-то рядом новорожденный малыш", - написала Ивкович.
https://ria.ru/20250219/abc-2000201775.html
https://ria.ru/20241115/kosatka-1983870434.html
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027615317_759:0:2560:1351_1920x0_80_0_0_e44b798f5d0fbc45ecab11374da95362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, происшествия
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю
На Камчатке заметили детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента
ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости.
Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP
.
"В Авачинском заливе самка AV25 (мама Вилли) недавно родила детёныша. Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или верёвки – мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта верёвка. Детёныши в этом возрасте быстро растут и страшно представить, что с ним будет дальше", - пишут ученые.
Отмечается, что сейчас малыш активен и следует за своей мамой.
«
"Мы встретили его на мысу Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном Косатка. В Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают. Мы сначала так обрадовались новорожденному, пока не увидели веревку на его теле", - добавили ученые.
Руководитель научных экспедиций проекта FEROP Татьяна Ивкович добавила в комментариях, что планируется помочь детенышу.
"Кто работает в Авачинском заливе, пожалуйста, сообщайте мне о встречах с Вилли. И будьте аккуратны - где-то рядом новорожденный малыш", - написала Ивкович.