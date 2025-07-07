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На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю - РИА Новости, 07.07.2025
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04:04 07.07.2025 (обновлено: 11:05 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kosatka-2027569193.html
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю - РИА Новости, 07.07.2025
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю
Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:04:00+03:00
2025-07-07T11:05:00+03:00
камчатка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP. "В Авачинском заливе самка AV25 (мама Вилли) недавно родила детёныша. Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или верёвки – мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта верёвка. Детёныши в этом возрасте быстро растут и страшно представить, что с ним будет дальше", - пишут ученые. Отмечается, что сейчас малыш активен и следует за своей мамой. "Мы встретили его на мысу Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном Косатка. В Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают. Мы сначала так обрадовались новорожденному, пока не увидели веревку на его теле", - добавили ученые. Руководитель научных экспедиций проекта FEROP Татьяна Ивкович добавила в комментариях, что планируется помочь детенышу. "Кто работает в Авачинском заливе, пожалуйста, сообщайте мне о встречах с Вилли. И будьте аккуратны - где-то рядом новорожденный малыш", - написала Ивкович.
https://ria.ru/20250219/abc-2000201775.html
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камчатка, происшествия
Камчатка, Происшествия
На Камчатке заметили детеныша косатки, попавшего в пластиковую петлю

На Камчатке заметили детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента

© Фото : Татьяна Ивкович/ВКонтактеДетеныш косатки, тело которого сжимает пластиковая лента
Детеныш косатки, тело которого сжимает пластиковая лента - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Татьяна Ивкович/ВКонтакте
Детеныш косатки, тело которого сжимает пластиковая лента
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Ученые заметили в Авачинском заливе на Камчатке детеныша косатки, тело которого сжимает пластиковая лента, сообщается в соцсетях Дальневосточного проекта по косаткам FEROP.
"В Авачинском заливе самка AV25 (мама Вилли) недавно родила детёныша. Совсем крошечный, он попал в петлю пластиковой ленты или верёвки – мусора, оставленного человеком. Сейчас его тело сжимает эта верёвка. Детёныши в этом возрасте быстро растут и страшно представить, что с ним будет дальше", - пишут ученые.
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Отмечается, что сейчас малыш активен и следует за своей мамой.
«
"Мы встретили его на мысу Шипунском вечером 4 июля и утром 5 июля в рейсе с катамараном Косатка. В Авачинском заливе детёныши рождаются не часто и редко выживают. Мы сначала так обрадовались новорожденному, пока не увидели веревку на его теле", - добавили ученые.
Руководитель научных экспедиций проекта FEROP Татьяна Ивкович добавила в комментариях, что планируется помочь детенышу.
"Кто работает в Авачинском заливе, пожалуйста, сообщайте мне о встречах с Вилли. И будьте аккуратны - где-то рядом новорожденный малыш", - написала Ивкович.
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