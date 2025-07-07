https://ria.ru/20250707/kor-2027663168.html

В США выявили рекордное число заболевших корью за 33 года

В США выявили рекордное число заболевших корью за 33 года - РИА Новости, 07.07.2025

В США выявили рекордное число заболевших корью за 33 года

Число заболевших корью в США достигло самого высокого уровня за 33 года, превысив 1 277 подтверждённых случаев в 38 штатах и округе Колумбия, сообщает газета... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T14:18:00+03:00

2025-07-07T14:18:00+03:00

2025-07-07T14:18:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Число заболевших корью в США достигло самого высокого уровня за 33 года, превысив 1 277 подтверждённых случаев в 38 штатах и округе Колумбия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на данные Центра инноваций реагирования на вспышки при Университете Джонса Хопкинса. "Соединённые Штаты достигли самого высокого годового показателя заболеваемости корью за 33 года, зарегистрировав как минимум 1 277 подтверждённых случаев в 38 штатах и округе Колумбия", - говорится в публикации. Отмечается, что наибольшая вспышка наблюдается в западном Техасе, где с января выявили более 750 случаев. Кроме того, с начала 2025 года от осложнений, связанных с корью, умерли три человека, в том числе двое здоровых детей в Техасе и мужчина в Нью-Мексико - все они не были привиты. По данным Washington Post, такой резкий рост числа заболевших говорит о серьёзном откате в борьбе с корью на фоне усиления антивакцинаторских настроений в стране. В статье также подчёркивается, что США могут лишиться статуса страны, где корь считается ликвидированной, если цепочка передачи вируса продлится более года. Ранее сообщалось, что число заболевших корью в США в мае уже превышало 1000 человек. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), на 10 мая в стране было зарегистрировано 1001 подтверждённое заболевание в 30 штатах. До этого, по информации телеканала ABC от 20 апреля, случаи кори выявлялись в 27 штатах, а общее число заражённых тогда составляло 800 человек. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.

https://ria.ru/20250214/ssha-1999275478.html

https://ria.ru/20250609/vaktsinatsiya-2021759676.html

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в мире, здоровье - общество, сша, техас, колумбия, университет джонса хопкинса