Рейтинг@Mail.ru
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:48 07.07.2025 (обновлено: 17:56 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kobra-2027733904.html
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде - РИА Новости, 07.07.2025
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде
В Таиланде мужчина решил снять видеоролик для соцсетей с участием кобры, укус которой стал для него смертельным, пишет The Thaiger. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:48:00+03:00
2025-07-07T17:56:00+03:00
таиланд
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225995_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f174de57bce859cdc98a8f9a79392b6.jpg
МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. В Таиланде мужчина решил снять видеоролик для соцсетей с участием кобры, укус которой стал для него смертельным, пишет The Thaiger.Издание сообщает, что тело мужчины обнаружили в гостинице в Кхонкэне на северо-востоке Таиланда, когда выяснилось, что постоялец не выехал в назначенный срок."Бригада медиков прибыла на место &lt;…&gt; и обнаружила укус змеи на правой руке мужчины. Позже полиция нашла тканевый мешок с коброй возле двери. Сотрудники полиции осмотрели мобильный телефон мужчины, где оказалось несколько видеороликов со змеей, снятых в номере", — говорится в материале.Кобра обычно старается не вступать в конфронтацию с человеком, предупреждая его шипением и боевой стойкой об атаке, которая произойдет, если человек намеренно приблизится или случайно окажется слишком близко. В большинстве случаев при встрече с человеком змея старается поскорее ретироваться.
https://ria.ru/20191226/1562892264.html
https://ria.ru/20191015/1559807306.html
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830225995_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_59f740b51b019be80222b4c033a9a263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
таиланд, в мире
Таиланд, В мире
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде

The Thaiger: видеоролик с коброй стоил жизни мужчине из Таиланда

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИконки соцсетей на экране смартфона
Иконки соцсетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Иконки соцсетей на экране смартфона. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. В Таиланде мужчина решил снять видеоролик для соцсетей с участием кобры, укус которой стал для него смертельным, пишет The Thaiger.
Издание сообщает, что тело мужчины обнаружили в гостинице в Кхонкэне на северо-востоке Таиланда, когда выяснилось, что постоялец не выехал в назначенный срок.
В Индии кобра набросилась на пытавшегося ее поцеловать змеелова - РИА Новости, 1920, 26.12.2019
Бросок кобры на пытавшегося ее поцеловать индийца попал на видео
26 декабря 2019, 16:19
"Бригада медиков прибыла на место <…> и обнаружила укус змеи на правой руке мужчины. Позже полиция нашла тканевый мешок с коброй возле двери. Сотрудники полиции осмотрели мобильный телефон мужчины, где оказалось несколько видеороликов со змеей, снятых в номере", — говорится в материале.
Кобра обычно старается не вступать в конфронтацию с человеком, предупреждая его шипением и боевой стойкой об атаке, которая произойдет, если человек намеренно приблизится или случайно окажется слишком близко. В большинстве случаев при встрече с человеком змея старается поскорее ретироваться.
Таиландские спасатели поймали в ливневой канализации поселка в провинции Краби королевскую кобру - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
В Таиланде спасатели голыми руками поймали четырехметровую змею
15 октября 2019, 13:19
 
ТаиландВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала