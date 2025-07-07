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Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде - РИА Новости, 07.07.2025
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде
В Таиланде мужчина решил снять видеоролик для соцсетей с участием кобры, укус которой стал для него смертельным, пишет The Thaiger. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:48:00+03:00
2025-07-07T17:48:00+03:00
2025-07-07T17:56:00+03:00
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МОСКВА, 07 июл — РИА Новости. В Таиланде мужчина решил снять видеоролик для соцсетей с участием кобры, укус которой стал для него смертельным, пишет The Thaiger.Издание сообщает, что тело мужчины обнаружили в гостинице в Кхонкэне на северо-востоке Таиланда, когда выяснилось, что постоялец не выехал в назначенный срок."Бригада медиков прибыла на место <…> и обнаружила укус змеи на правой руке мужчины. Позже полиция нашла тканевый мешок с коброй возле двери. Сотрудники полиции осмотрели мобильный телефон мужчины, где оказалось несколько видеороликов со змеей, снятых в номере", — говорится в материале.Кобра обычно старается не вступать в конфронтацию с человеком, предупреждая его шипением и боевой стойкой об атаке, которая произойдет, если человек намеренно приблизится или случайно окажется слишком близко. В большинстве случаев при встрече с человеком змея старается поскорее ретироваться.
https://ria.ru/20191226/1562892264.html
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таиланд, в мире
Мужчина поплатился жизнью за ролик для соцсетей в Таиланде
The Thaiger: видеоролик с коброй стоил жизни мужчине из Таиланда