В Киеве царит атмосфера заговоров, пишут СМИ
Economist: Ермак и остановка поставок оружия из США провоцируют хаос на Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти единоличный контроль главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака над потоком идущей к нему информации, а также приостановка выделения помощи Украине со стороны США, провоцируют хаос в руководстве страны, пишет издание Economist со ссылкой на источники.
"Ермак, кажется, не обладает властью сам, а получает ее из странной созависимости (с Зеленским - ред.)... Иногда упрямый помощник - просто доверенное лицо упрямого Зеленского. Однако официальные лица настаивают на том, что его степень контроля потока информации, достигающей (Зеленского - ред.)... достаточно высока - по одной оценке, это 85% - и это создает опасную атмосферу недосказанности и заговоров в самом сердце государственной машины", - пишет издание.
По словам одного из источников Economist, Ермак "монополизировал ухо" Зеленского.
"Шесть лет в одной комнате скармливает ему (Зеленскому - ред.) направляющие (ход мыслей - ред.) мнения. Это уже фактически один человек", - рассказал собеседник издания.
Украинский парламентарий Дмитрий Разумков 5 июня заявил, что в Верховной раде обсуждают усиление роли Ермака, которого уже называют "начальником Зеленского".
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции.
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