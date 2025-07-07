https://ria.ru/20250707/kiev-2027568167.html

В Киеве царит атмосфера заговоров, пишут СМИ

В Киеве царит атмосфера заговоров, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025

В Киеве царит атмосфера заговоров, пишут СМИ

Почти единоличный контроль главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака над потоком идущей к нему информации, а также приостановка выделения помощи Украине со РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T03:36:00+03:00

2025-07-07T03:36:00+03:00

2025-07-07T09:21:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти единоличный контроль главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака над потоком идущей к нему информации, а также приостановка выделения помощи Украине со стороны США, провоцируют хаос в руководстве страны, пишет издание Economist со ссылкой на источники. "Ермак, кажется, не обладает властью сам, а получает ее из странной созависимости (с Зеленским - ред.)... Иногда упрямый помощник - просто доверенное лицо упрямого Зеленского. Однако официальные лица настаивают на том, что его степень контроля потока информации, достигающей (Зеленского - ред.)... достаточно высока - по одной оценке, это 85% - и это создает опасную атмосферу недосказанности и заговоров в самом сердце государственной машины", - пишет издание. По словам одного из источников Economist, Ермак "монополизировал ухо" Зеленского. "Шесть лет в одной комнате скармливает ему (Зеленскому - ред.) направляющие (ход мыслей - ред.) мнения. Это уже фактически один человек", - рассказал собеседник издания. Украинский парламентарий Дмитрий Разумков 5 июня заявил, что в Верховной раде обсуждают усиление роли Ермака, которого уже называют "начальником Зеленского". Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 16 июня сообщил, что офис Зеленского планирует уволить Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины и сменить все правительство. Он отметил, что наиболее вероятная кандидатура на пост премьера – первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники писало о том, что этот шаг может усилить влияние Ермака, а также позволит отвлечь внимание общественности от провалов ВСУ на фронте и от коррупции.

https://ria.ru/20250619/ermak-2024050357.html

https://ria.ru/20250605/rada-2021074104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, владимир зеленский, андрей ермак, дмитрий разумков, верховная рада украины, страна.ua, вооруженные силы украины