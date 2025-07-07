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Шахматист Карякин поблагодарил организаторов Дня Московского спорта - РИА Новости, 07.07.2025
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21:25 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/karjakin-2027781869.html
Шахматист Карякин поблагодарил организаторов Дня Московского спорта
Шахматист Карякин поблагодарил организаторов Дня Московского спорта - РИА Новости, 07.07.2025
Шахматист Карякин поблагодарил организаторов Дня Московского спорта
Обладатель Кубка мира гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что День Московского спорта стал отличной возможностью сделать разные виды спорта яркой частью... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:25:00+03:00
2025-07-07T21:25:00+03:00
москва
сергей карякин
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МОСКВА, 7 июля - РИА Новости. Обладатель Кубка мира гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что День Московского спорта стал отличной возможностью сделать разные виды спорта яркой частью массовой городской культуры. Организатором прошедших 5 июля Дня и Ночи Московского спорта в рамках проекта "Лето в Москве" выступил департамент спорта города Москвы. "В рамках Дня Московского спорта мы провели сеанс одновременной игры на 80 досках — это, безусловно, вызов, но и огромное удовольствие. Фестиваль в "Лужниках" стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником, где каждый смог найти для себя интересный мастер-класс, встретиться с любимым спортсменом или попробовать новую для себя дисциплину. Особенно радует, что на нашу площадку пришло много детей и молодых ребят — это значит, что у шахмат большое будущее. Я вижу искренний интерес, азарт в глазах, желание думать, просчитывать ходы и учиться. День Московского спорта - отличная возможность показать, что шахматы могут быть не только серьезным занятием, но и яркой частью массовой городской культуры. Спасибо организаторам за эту атмосферу!" - сказал Карякин. День Московского спорта проходил в олимпийском комплексе "Лужники" с 11:00 до 21:00, а Ночь московского спорта - на площадках в центре города с 20:00 до 23:00. Всего в мероприятиях приняли участие почти 365 тысяч жителей и гостей столицы. В "Лужниках" работали тематические зоны, где гости могли встретиться с известными спортсменами и бесплатно поучаствовать в соревнованиях. Также там проходили мастер-классы по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике, кроме того, можно было пройти полосу препятствий. Еще в "Лужниках" можно было потренироваться в сайклинге и настольном теннисе. На Тверской улице все желающие присоединились к флеш-турнирам и мастер-классам по стритболу, а в Климентовском переулке работала зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых. На различных площадках в центре Москвы прошли показательные выступления по роуп-скиппингу и соревнования по брейк-дансу. Также были организованы игры в настольный футбол и хоккей, конкурс по скоростной сборке кубика Рубика.
https://ria.ru/20250706/sport-2027488661.html
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москва, сергей карякин
Москва, Сергей Карякин
Шахматист Карякин поблагодарил организаторов Дня Московского спорта

Сергей Карякин выразил благодарность организаторам Дня Московского спорта

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДень Московского спорта
День Московского спорта - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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День Московского спорта
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МОСКВА, 7 июля - РИА Новости. Обладатель Кубка мира гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что День Московского спорта стал отличной возможностью сделать разные виды спорта яркой частью массовой городской культуры.
Организатором прошедших 5 июля Дня и Ночи Московского спорта в рамках проекта "Лето в Москве" выступил департамент спорта города Москвы.
День московского спорта - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
В Дне и Ночи московского спорта приняли участие почти 365 тысяч человек
6 июля, 14:41
"В рамках Дня Московского спорта мы провели сеанс одновременной игры на 80 досках — это, безусловно, вызов, но и огромное удовольствие. Фестиваль в "Лужниках" стал не просто спортивным событием, а настоящим праздником, где каждый смог найти для себя интересный мастер-класс, встретиться с любимым спортсменом или попробовать новую для себя дисциплину. Особенно радует, что на нашу площадку пришло много детей и молодых ребят — это значит, что у шахмат большое будущее. Я вижу искренний интерес, азарт в глазах, желание думать, просчитывать ходы и учиться. День Московского спорта - отличная возможность показать, что шахматы могут быть не только серьезным занятием, но и яркой частью массовой городской культуры. Спасибо организаторам за эту атмосферу!" - сказал Карякин.
День Московского спорта проходил в олимпийском комплексе "Лужники" с 11:00 до 21:00, а Ночь московского спорта - на площадках в центре города с 20:00 до 23:00. Всего в мероприятиях приняли участие почти 365 тысяч жителей и гостей столицы.
В "Лужниках" работали тематические зоны, где гости могли встретиться с известными спортсменами и бесплатно поучаствовать в соревнованиях. Также там проходили мастер-классы по паркуру, стрельбе из лука, воркауту и силовой атлетике, кроме того, можно было пройти полосу препятствий. Еще в "Лужниках" можно было потренироваться в сайклинге и настольном теннисе.
На Тверской улице все желающие присоединились к флеш-турнирам и мастер-классам по стритболу, а в Климентовском переулке работала зона с рампой и памп-треком для катания на самокатах и скейтбордах для детей и взрослых. На различных площадках в центре Москвы прошли показательные выступления по роуп-скиппингу и соревнования по брейк-дансу. Также были организованы игры в настольный футбол и хоккей, конкурс по скоростной сборке кубика Рубика.
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