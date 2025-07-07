https://ria.ru/20250707/kamchatka-2027592929.html

На Камчатке объяснили перебои в работе интернета

На Камчатке объяснили перебои в работе интернета - РИА Новости, 07.07.2025

На Камчатке объяснили перебои в работе интернета

Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности местных жителей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:31:00+03:00

2025-07-07T09:31:00+03:00

2025-07-07T09:34:00+03:00

общество

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

владимир солодов

министерство обороны рф (минобороны рф)

технологии

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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности местных жителей, сообщает правительство региона. "Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей. Это подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания. Учения по линии Минобороны РФ с привлечением смежных структур позволили выработать дополнительные меры по предотвращению угроз террористического и диверсионного характера", - говорится в сообщении. По данным правительства Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском до конца недели организуют 8 публичных точек Wi-Fi, к которым местные смогут подключиться бесплатно с помощью телефона. Такие же точки появятся в Елизове, прорабатывается вопрос публичных точек Wi-Fi в Вилючинске, добавили в кабмине региона.

https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html

камчатский край

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии