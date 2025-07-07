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На Камчатке объяснили перебои в работе интернета - РИА Новости, 07.07.2025
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09:31 07.07.2025 (обновлено: 09:34 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/kamchatka-2027592929.html
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета - РИА Новости, 07.07.2025
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета
Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности местных жителей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:31:00+03:00
2025-07-07T09:34:00+03:00
общество
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
владимир солодов
министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности местных жителей, сообщает правительство региона. "Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей. Это подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания. Учения по линии Минобороны РФ с привлечением смежных структур позволили выработать дополнительные меры по предотвращению угроз террористического и диверсионного характера", - говорится в сообщении. По данным правительства Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском до конца недели организуют 8 публичных точек Wi-Fi, к которым местные смогут подключиться бесплатно с помощью телефона. Такие же точки появятся в Елизове, прорабатывается вопрос публичных точек Wi-Fi в Вилючинске, добавили в кабмине региона.
https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html
камчатский край
камчатка
петропавловск-камчатский
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общество, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Общество, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета

Солодов связал перебои с интернетом на Камчатке с обеспечением безопасности

© РИА НовостиНастройка Wi-Fi
Настройка Wi-Fi - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Настройка Wi-Fi. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности местных жителей, сообщает правительство региона.
"Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей. Это подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания. Учения по линии Минобороны РФ с привлечением смежных структур позволили выработать дополнительные меры по предотвращению угроз террористического и диверсионного характера", - говорится в сообщении.
По данным правительства Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском до конца недели организуют 8 публичных точек Wi-Fi, к которым местные смогут подключиться бесплатно с помощью телефона. Такие же точки появятся в Елизове, прорабатывается вопрос публичных точек Wi-Fi в Вилючинске, добавили в кабмине региона.
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ОбществоКамчатский крайКамчаткаПетропавловск-КамчатскийВладимир СолодовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Технологии
 
 
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