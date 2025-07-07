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На Камчатке объяснили перебои в работе интернета
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета - РИА Новости, 07.07.2025
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета
Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности местных жителей, сообщает правительство региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:31:00+03:00
2025-07-07T09:31:00+03:00
2025-07-07T09:34:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 7 июл - РИА Новости. Перебои в работе интернета на Камчатке связаны с обеспечением безопасности местных жителей, сообщает правительство региона. "Временные неудобства, связанные с перебоями в работе интернета и другими ограничениями, необходимы для обеспечения безопасности жителей. Это подчеркнул губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативного совещания. Учения по линии Минобороны РФ с привлечением смежных структур позволили выработать дополнительные меры по предотвращению угроз террористического и диверсионного характера", - говорится в сообщении. По данным правительства Камчатского края, в Петропавловске-Камчатском до конца недели организуют 8 публичных точек Wi-Fi, к которым местные смогут подключиться бесплатно с помощью телефона. Такие же точки появятся в Елизове, прорабатывается вопрос публичных точек Wi-Fi в Вилючинске, добавили в кабмине региона.
https://ria.ru/20250611/ne-rabotaet-internet--2022363787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, камчатский край, камчатка, петропавловск-камчатский, владимир солодов, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Общество, Камчатский край, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Владимир Солодов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
На Камчатке объяснили перебои в работе интернета
Солодов связал перебои с интернетом на Камчатке с обеспечением безопасности