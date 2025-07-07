https://ria.ru/20250707/izrail-2027788831.html

Эксперт объяснил, почему Израиль якобы покушался на жизнь президента Ирана

Эксперт объяснил, почему Израиль якобы покушался на жизнь президента Ирана - РИА Новости, 07.07.2025

Эксперт объяснил, почему Израиль якобы покушался на жизнь президента Ирана

Израиль ликвидировал бы главного "переговорщика" с США, если бы убил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что сыграло бы на руку израильскому руководству,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T22:49:00+03:00

2025-07-07T22:49:00+03:00

2025-07-07T22:49:00+03:00

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обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Израиль ликвидировал бы главного "переговорщика" с США, если бы убил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что сыграло бы на руку израильскому руководству, выразил мнение в беседе с РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов. В понедельник президент Ирана в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение. Президент сообщил, что находился на собрании, где обсуждались вопросы, "как двигаться вперед". По его словам, Тель-Авив пытался "подвергнуть бомбардировке район", где проходила встреча. "Если бы Израилю выпала возможность совершить теракт в отношении президента Исламской Республики (Иран - ред.), то он бы это сделал. Таким образом Израиль бы уничтожил главного сторонника переговоров с США, и ему было бы это выгодно. Израиль вообще не заинтересован в восстановлении связей между США и другими государствами с Ираном. Пезешкиан был в этом ключевой фигурой", - сказал агентству Семенов. Член совета правления Центра ближневосточных исследований отметил, что президент Ирана был готов многим жертвовать для восстановления отношений с США, хотя и подвергался критике внутри страны, в том числе он был инициатором переговорного процесса по ядерным вопросам со стороны исламской республики. По мнению Семенова, приоритетной целью для Израиля все-таки был верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, убийство которого могло дестабилизировать страну, но, с другой стороны, теракт на иранского президента имел бы не меньший эффект. "Убийство Пезешкиана во многом облегчило бы задачи правительства (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху, потому что все переговоры Ирана с Западом о нормализации отношений были бы сорваны, а, значит, конфронтация бы лишь усилилась, что желал бы Нетаньяху", - уточнил член совета. Руководитель частной разведывательной компании "Р-Техно" Роман Ромачев предположил, что для совершения покушения на президента Ирана рассматривалось привлечение прокси, то есть "чужих рук". Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, говорил иранский министр, возможен через один-два раунда. Однако основным камнем преткновения стал вопрос возможности обогащения ИРИ урана.

https://ria.ru/20250705/voyna-2027298489.html

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