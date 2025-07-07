Эксперт объяснил, почему Израиль якобы покушался на жизнь президента Ирана
Семенов: Израиль мог бы убить главного переговорщика с США в лице Пезешкиана
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Израиль ликвидировал бы главного "переговорщика" с США, если бы убил президента Ирана Масуда Пезешкиана, что сыграло бы на руку израильскому руководству, выразил мнение в беседе с РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.
В понедельник президент Ирана в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение. Президент сообщил, что находился на собрании, где обсуждались вопросы, "как двигаться вперед". По его словам, Тель-Авив пытался "подвергнуть бомбардировке район", где проходила встреча.
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"Если бы Израилю выпала возможность совершить теракт в отношении президента Исламской Республики (Иран - ред.), то он бы это сделал. Таким образом Израиль бы уничтожил главного сторонника переговоров с США, и ему было бы это выгодно. Израиль вообще не заинтересован в восстановлении связей между США и другими государствами с Ираном. Пезешкиан был в этом ключевой фигурой", - сказал агентству Семенов.
Член совета правления Центра ближневосточных исследований отметил, что президент Ирана был готов многим жертвовать для восстановления отношений с США, хотя и подвергался критике внутри страны, в том числе он был инициатором переговорного процесса по ядерным вопросам со стороны исламской республики.
По мнению Семенова, приоритетной целью для Израиля все-таки был верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, убийство которого могло дестабилизировать страну, но, с другой стороны, теракт на иранского президента имел бы не меньший эффект.
"Убийство Пезешкиана во многом облегчило бы задачи правительства (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху, потому что все переговоры Ирана с Западом о нормализации отношений были бы сорваны, а, значит, конфронтация бы лишь усилилась, что желал бы Нетаньяху", - уточнил член совета.
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