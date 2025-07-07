https://ria.ru/20250707/izrail-2027569763.html

ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля

ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 07.07.2025

ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала пуск из Йемена, системы ПВО работают над перехватом угрозы. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:10:00+03:00

2025-07-07T04:10:00+03:00

2025-07-07T04:10:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала пуск из Йемена, системы ПВО работают над перехватом угрозы. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск снаряда из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Отмечается, что из-за этого в некоторых районах звучали сирены. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, которая получила название "Черный флаг", ударам ВВС уже подверглись несколько портов, электростанция и грузовое судно. Йеменский источник заявил РИА Новости, что израильские самолеты нанесли авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, были слышны мощные взрывы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявлял, что военно-воздушные силы отражают израильскую атаку.

https://ria.ru/20250707/yemen-2027558272.html

https://ria.ru/20250706/izrail-2027553580.html

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Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, ходейда (город), исраэль кац, ансар алла