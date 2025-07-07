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ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 07.07.2025
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04:10 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/izrail-2027569763.html
ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля
ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля - РИА Новости, 07.07.2025
ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала пуск из Йемена, системы ПВО работают над перехватом угрозы. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:10:00+03:00
2025-07-07T04:10:00+03:00
в мире
йемен
израиль
ходейда (город)
исраэль кац
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала пуск из Йемена, системы ПВО работают над перехватом угрозы. "ЦАХАЛ зафиксировал пуск снаряда из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ. Отмечается, что из-за этого в некоторых районах звучали сирены. Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, которая получила название "Черный флаг", ударам ВВС уже подверглись несколько портов, электростанция и грузовое судно. Йеменский источник заявил РИА Новости, что израильские самолеты нанесли авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, были слышны мощные взрывы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявлял, что военно-воздушные силы отражают израильскую атаку.
https://ria.ru/20250707/yemen-2027558272.html
https://ria.ru/20250706/izrail-2027553580.html
йемен
израиль
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в мире, йемен, израиль, ходейда (город), исраэль кац, ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город), Исраэль Кац, Ансар Алла
ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля

ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля, идет перехват

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве
Работа ПВО в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала пуск из Йемена, системы ПВО работают над перехватом угрозы.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск снаряда из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Авиаудар в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Израиль нанес удары по объектам в Йемене
Вчера, 00:28
Отмечается, что из-за этого в некоторых районах звучали сирены.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, которая получила название "Черный флаг", ударам ВВС уже подверглись несколько портов, электростанция и грузовое судно. Йеменский источник заявил РИА Новости, что израильские самолеты нанесли авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, были слышны мощные взрывы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявлял, что военно-воздушные силы отражают израильскую атаку.
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 06.07.2025
Израиль заявил об ударах по объектам "Хезболлы"
6 июля, 23:37
 
В миреЙеменИзраильХодейда (город)Исраэль КацАнсар Алла
 
 
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