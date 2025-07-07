ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля
ЦАХАЛ зафиксировала пуск из Йемена в сторону Израиля, идет перехват
© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что зафиксировала пуск из Йемена, системы ПВО работают над перехватом угрозы.
"ЦАХАЛ зафиксировал пуск снаряда из Йемена в сторону израильской территории, системы противовоздушной обороны работают над перехватом угрозы", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.
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Отмечается, что из-за этого в некоторых районах звучали сирены.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о проведении новой военной операции против движения "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене, которая получила название "Черный флаг", ударам ВВС уже подверглись несколько портов, электростанция и грузовое судно. Йеменский источник заявил РИА Новости, что израильские самолеты нанесли авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, были слышны мощные взрывы. Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявлял, что военно-воздушные силы отражают израильскую атаку.
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