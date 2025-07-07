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Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник - РИА Новости, 07.07.2025
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00:05 07.07.2025 (обновлено: 00:10 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/izrail-2027555901.html
Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник
Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник - РИА Новости, 07.07.2025
Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник
Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 07.07.2025
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник."Мощные взрывы слышны в порту Ходейда в результате авиаударов израильских самолетов по этому району", - сообщил источник.В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой.
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в мире, йемен, израиль, ходейда (город), ансар алла
В мире, Йемен, Израиль, Ходейда (город), Ансар Алла
Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник

Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым после израильских авиаударов по аэропорту в Сане, Йемен
Дым после израильских авиаударов по аэропорту в Сане, Йемен - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Дым после израильских авиаударов по аэропорту в Сане, Йемен. Архивное фото
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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник.
"Мощные взрывы слышны в порту Ходейда в результате авиаударов израильских самолетов по этому району", - сообщил источник.
В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой.
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