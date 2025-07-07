https://ria.ru/20250707/izrail-2027555901.html

Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник

Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник - РИА Новости, 07.07.2025

Израиль наносит авиаудары по порту Ходейда в Йемене, заявил источник

Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник. РИА Новости, 07.07.2025

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КАИР, 7 июл - РИА Новости. Израильские самолеты наносят авиаудары по порту Ходейда на западе Йемена, слышны мощные взрывы, заявил РИА Новости йеменский источник."Мощные взрывы слышны в порту Ходейда в результате авиаударов израильских самолетов по этому району", - сообщил источник.В ночь на воскресенье Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала запуск ракеты из Йемена в направлении израильской территории. Позднее армия заявила, что ракета была перехвачена. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило, что атаковало израильский аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой.

https://ria.ru/20250701/ssha-2026628063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, йемен, израиль, ходейда (город), ансар алла