https://ria.ru/20250707/ispaniya-2027786202.html

В Испании женщина угрожала взорвать здание

В Испании женщина угрожала взорвать здание - РИА Новости, 07.07.2025

В Испании женщина угрожала взорвать здание

Полиция и пожарные в испанской Кантабрии эвакуировали жильцов четырехэтажного дома после того, как одна из соседок пригрозила взорвать два баллона бутана,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T22:19:00+03:00

2025-07-07T22:19:00+03:00

2025-07-07T22:19:00+03:00

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МАДРИД, 7 июл - РИА Новости. Полиция и пожарные в испанской Кантабрии эвакуировали жильцов четырехэтажного дома после того, как одна из соседок пригрозила взорвать два баллона бутана, сообщает телеканал Antena 3. "В понедельник гражданская гвардия и пожарные правительства Кантабрии эвакуировали четырехэтажный жилой дом в муниципалитете Рамалес-де-ла-Виктория после того, как одна из жительниц пригрозила устроить взрыв с использованием двух баллонов бутана", - передает телеканал. По его информации, женщина с признаками психических расстройств забаррикадировалась в своей квартире с двумя баллонами бутана. Около 14.00 (15.00 мск) поступил сигнал тревоги, после чего в район были направлены пожарные и сотрудники гражданской гвардии. Как отметили в полиции, всех жителей здания эвакуировали в целях безопасности. Сотрудники служб пытаются убедить женщину отказаться от угроз и позволить им войти в квартиру.

https://ria.ru/20250704/chislo-2027270384.html

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