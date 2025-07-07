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ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области

ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.07.2025

ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области

Расчет "Искандера" ракетным ударом уничтожил до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T13:32:00+03:00

2025-07-07T13:32:00+03:00

2025-07-07T13:41:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

чугуев

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Расчет "Искандера" ракетным ударом уничтожил до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве близ населенного пункта Чугуев Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 154-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ в момент наибольшего скопления личного состава по ПВД противника был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, 3 единицы автомобильной техники и пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.Также МО РФ опубликовало видеозапись успешного удара. В том числе показано, как расчет "Искандера" сначала тщательно выбрал цель, к которой под покровом деревьев шли украинские боевики.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение "Искандером" живой силы ВСУ в районе Чугуева Харьковской области Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области, сообщили в Минобороны. 2025-07-07T13:32 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, чугуев, харьковская область, вооруженные силы украины