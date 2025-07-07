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ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 07.07.2025 (обновлено: 13:41 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/iskander-2027653874.html
ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области
ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 07.07.2025
ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области
Расчет "Искандера" ракетным ударом уничтожил до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:32:00+03:00
2025-07-07T13:41:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
чугуев
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Расчет "Искандера" ракетным ударом уничтожил до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве близ населенного пункта Чугуев Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 154-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ в момент наибольшего скопления личного состава по ПВД противника был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, 3 единицы автомобильной техники и пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.Также МО РФ опубликовало видеозапись успешного удара. В том числе показано, как расчет "Искандера" сначала тщательно выбрал цель, к которой под покровом деревьев шли украинские боевики.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
чугуев
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Уничтожение "Искандером" живой силы ВСУ в районе Чугуева Харьковской области
Российские войска ударом "Искандера" уничтожили до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области, сообщили в Минобороны.
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россия, чугуев, харьковская область, вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Чугуев, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили скопление живой силы ВСУ в Харьковской области

ВС РФ уничтожили "Искандером" 50 боевиков ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Расчет "Искандера" ракетным ударом уничтожил до 50 украинских националистов в районе Чугуева Харьковской области, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесном массиве близ населенного пункта Чугуев Харьковской области был обнаружен пункт временной дислокации одного из подразделений 154-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ. Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ в момент наибольшего скопления личного состава по ПВД противника был нанесен ракетный удар. По предварительным данным, в результате удара потери ВСУ составили до 50 украинских националистов, 3 единицы автомобильной техники и пункт управления БПЛА", - говорится в сообщении.
Также МО РФ опубликовало видеозапись успешного удара. В том числе показано, как расчет "Искандера" сначала тщательно выбрал цель, к которой под покровом деревьев шли украинские боевики.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧугуевХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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