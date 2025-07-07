https://ria.ru/20250707/irkutsk-2027728995.html
Кобзев встретился с Ассоциацией советов отцов Иркутской области
Кобзев встретился с Ассоциацией советов отцов Иркутской области - РИА Новости, 07.07.2025
Кобзев встретился с Ассоциацией советов отцов Иркутской области
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне Дня семьи, любви и верности встретился с представителями региональной Ассоциации советов отцов и обсудил с... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:40:00+03:00
2025-07-07T17:40:00+03:00
2025-07-07T17:40:00+03:00
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ИРКУТСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне Дня семьи, любви и верности встретился с представителями региональной Ассоциации советов отцов и обсудил с ними темы развития образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ и другие, сообщает пресс-служба правительства региона. "В преддверии Дня семьи, любви и верности губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с представителями Ассоциации советов отцов Иркутской области. Обсуждались вопросы деятельности общественной организации, а также темы образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ и многие другие", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, отцовскому общественному движению на территории Иркутской области в этом году исполнилось 15 лет. Первые советы отцов появились в 2008 году в Усолье-Сибирском, Иркутске, Братске. В сентябре 2020 года в Приангарье была создана ассоциация, которая стала координатором всей отцовской общественной деятельности в регионе. Сейчас она объединяет 28 муниципальных советов отцов Приангарья и стремится к созданию таких объединений во всех муниципалитетах Иркутской области. Тогда же, в 2020 году, указом главы региона в Приангарье был утвержден День отца, а в 2022 году по указу губернатора появилась государственная награда для многодетных отцов Иркутской области – почетный знак "Отцовская доблесть". Многие представители Ассоциации советов отцов региона пришли на встречу вместе с детьми. Ребята задали губернатору совсем недетские вопросы. Например, про водоснабжение и про здание школы в одном из поселков. По итогам разговора профильные министры выедут на место и предложат конкретные решения проблем, которые озвучили дети. Также главу региона спросили, думал ли он, что станет губернатором, и какие профессии будут важны в ближайшем будущем. Игорь Кобзев рассказал, что отец хотел видеть его строителем, а мама – химиком, но он выбрал профессию военного. "Каждый должен сделать свой выбор сам, принять решение и не отступать", – поделился Игорь Кобзев. Члены ассоциации на встрече поднимали вопросы обеспечения лекарствами, говорили о важности развития просветительской деятельности, а также о необходимости помощи семьям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. По завершении встречи хор отцов ассоциации исполнил песни "Вечный огонь" из кинофильма "Офицеры" и "Дорогою добра". Игорь Кобзев предложил хору выступить перед выпускниками школ на следующем губернаторском балу.
https://ria.ru/20250706/murashko-2027449975.html
https://ria.ru/20250702/irkutsk-2026762001.html
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иркутская область, усолье-сибирское, иркутск, игорь кобзев
Иркутская область, Иркутская область, Усолье-Сибирское, Иркутск, Игорь Кобзев
Кобзев встретился с Ассоциацией советов отцов Иркутской области
Кобзев обсудил с Ассоциацией советов отцов развитие Иркутской области
ИРКУТСК, 7 июл - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев накануне Дня семьи, любви и верности встретился с представителями региональной Ассоциации советов отцов и обсудил с ними темы развития образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ и другие, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В преддверии Дня семьи, любви и верности губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с представителями Ассоциации советов отцов Иркутской области. Обсуждались вопросы деятельности общественной организации, а также темы образования, здравоохранения, спорта, ЖКХ и многие другие", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, отцовскому общественному движению на территории Иркутской области в этом году исполнилось 15 лет. Первые советы отцов появились в 2008 году в Усолье-Сибирском, Иркутске, Братске. В сентябре 2020 года в Приангарье была создана ассоциация, которая стала координатором всей отцовской общественной деятельности в регионе. Сейчас она объединяет 28 муниципальных советов отцов Приангарья и стремится к созданию таких объединений во всех муниципалитетах Иркутской области. Тогда же, в 2020 году, указом главы региона в Приангарье был утвержден День отца, а в 2022 году по указу губернатора появилась государственная награда для многодетных отцов Иркутской области – почетный знак "Отцовская доблесть".
Многие представители Ассоциации советов отцов региона пришли на встречу вместе с детьми. Ребята задали губернатору совсем недетские вопросы. Например, про водоснабжение и про здание школы в одном из поселков. По итогам разговора профильные министры выедут на место и предложат конкретные решения проблем, которые озвучили дети.
Также главу региона спросили, думал ли он, что станет губернатором, и какие профессии будут важны в ближайшем будущем. Игорь Кобзев рассказал, что отец хотел видеть его строителем, а мама – химиком, но он выбрал профессию военного. "Каждый должен сделать свой выбор сам, принять решение и не отступать", – поделился Игорь Кобзев.
Члены ассоциации на встрече поднимали вопросы обеспечения лекарствами, говорили о важности развития просветительской деятельности, а также о необходимости помощи семьям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.
По завершении встречи хор отцов ассоциации исполнил песни "Вечный огонь" из кинофильма "Офицеры" и "Дорогою добра". Игорь Кобзев предложил хору выступить перед выпускниками школ на следующем губернаторском балу.