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Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 07.07.2025
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15:35 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/iran-2027680349.html
Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан
Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 07.07.2025
Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан
Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, это обвинения, исходящие от Израиля, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:35:00+03:00
2025-07-07T15:35:00+03:00
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масуд пезешкиан
такер карлсон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, это обвинения, исходящие от Израиля, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. "Как я уже неоднократно говорил : мы не хотим войн, мы не стремимся к разработке ядерного оружия. А этот ложный образ, это ошибочное представление, укоренившееся в умах американских чиновников и тех, кто принимает решения - это результат дьявольских махинаций, спровоцированных (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху и израильским режимом", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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в мире, израиль, иран, масуд пезешкиан, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, Иран, Масуд Пезешкиан, Такер Карлсон, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан

Пезешкиан: Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, это обвинения Израиля

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, это обвинения, исходящие от Израиля, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.
"Как я уже неоднократно говорил : мы не хотим войн, мы не стремимся к разработке ядерного оружия. А этот ложный образ, это ошибочное представление, укоренившееся в умах американских чиновников и тех, кто принимает решения - это результат дьявольских махинаций, спровоцированных (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху и израильским режимом", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Иран заявил, что никогда не будет стремиться к ядерному оружию
20 июня, 12:39
 
В миреИзраильИранМасуд ПезешкианТакер КарлсонВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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