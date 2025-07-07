https://ria.ru/20250707/iran-2027680349.html

Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан

Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 07.07.2025

Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, заявил Пезешкиан

Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, это обвинения, исходящие от Израиля, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:35:00+03:00

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2025-07-07T15:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Иран не намерен разрабатывать ядерное оружие, это обвинения, исходящие от Израиля, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан. "Как я уже неоднократно говорил : мы не хотим войн, мы не стремимся к разработке ядерного оружия. А этот ложный образ, это ошибочное представление, укоренившееся в умах американских чиновников и тех, кто принимает решения - это результат дьявольских махинаций, спровоцированных (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху и израильским режимом", - сказал Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

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в мире, израиль, иран, масуд пезешкиан, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте