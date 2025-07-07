Рейтинг@Mail.ru
Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 07.07.2025 (обновлено: 16:06 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/iran-2027680083.html
Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США
Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США - РИА Новости, 07.07.2025
Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США
Тегеран не видит проблем в возобновлении переговоров с Вашингтоном, считает, что нужно "оставить позади" кризис, который возник после атак Израиля и США, и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:33:00+03:00
2025-07-07T16:06:00+03:00
в мире
сша
израиль
тегеран (город)
масуд пезешкиан
такер карлсон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. Тегеран не видит проблем в возобновлении переговоров с Вашингтоном, считает, что нужно "оставить позади" кризис, который возник после атак Израиля и США, и понять, как можно доверять Соединенным Штатам, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан."Мы не видим проблем в возобновлении переговоров (с США – ред.), но прежде я должен напомнить вам, что из-за зверств Израиля, не только против моей страны, но и во всем регионе Ближнего Востока, мы сейчас столкнулись с кризисом (после ударов Израиля и США - ред.). Кризис, который мы должны оставить позади", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Однако президент Ирана сделал оговорку относительно возможности возобновления переговоров с США."Как нам снова доверять США? (Допустим - ред.), мы вернулись к переговорам, но как мы будем знать наверняка, что во время переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение атаковать нас вновь?", - добавил Пезешкиан.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250707/iran-2027685181.html
https://ria.ru/20250702/iran-2026691467.html
сша
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, тегеран (город), масуд пезешкиан, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, США, Израиль, Тегеран (город), Масуд Пезешкиан, Такер Карлсон, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США

Президент Ирана Пезешкиан: кризис в отношениях с США нужно оставить позади

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. Тегеран не видит проблем в возобновлении переговоров с Вашингтоном, считает, что нужно "оставить позади" кризис, который возник после атак Израиля и США, и понять, как можно доверять Соединенным Штатам, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.
"Мы не видим проблем в возобновлении переговоров (с США – ред.), но прежде я должен напомнить вам, что из-за зверств Израиля, не только против моей страны, но и во всем регионе Ближнего Востока, мы сейчас столкнулись с кризисом (после ударов Израиля и США - ред.). Кризис, который мы должны оставить позади", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Иран не создает барьеров для инвестиций из США, заявил Пезешкиан
Вчера, 15:39
Однако президент Ирана сделал оговорку относительно возможности возобновления переговоров с США.
"Как нам снова доверять США? (Допустим - ред.), мы вернулись к переговорам, но как мы будем знать наверняка, что во время переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение атаковать нас вновь?", - добавил Пезешкиан.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Спутниковый снимок объекта по ядерному обогащению топлива в Фордо в Иране после авиаудара США. 22 июня 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Иран сделал новое заявление об ударах США по ядерным объектам
2 июля, 11:36
 
В миреСШАИзраильТегеран (город)Масуд ПезешкианТакер КарлсонВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала