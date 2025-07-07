https://ria.ru/20250707/iran-2027680083.html

Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США

Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США - РИА Новости, 07.07.2025

Иран не видит проблем в возобновлении переговоров с США

Тегеран не видит проблем в возобновлении переговоров с Вашингтоном, считает, что нужно "оставить позади" кризис, который возник после атак Израиля и США, и... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:33:00+03:00

2025-07-07T15:33:00+03:00

2025-07-07T16:06:00+03:00

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война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. Тегеран не видит проблем в возобновлении переговоров с Вашингтоном, считает, что нужно "оставить позади" кризис, который возник после атак Израиля и США, и понять, как можно доверять Соединенным Штатам, заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан."Мы не видим проблем в возобновлении переговоров (с США – ред.), но прежде я должен напомнить вам, что из-за зверств Израиля, не только против моей страны, но и во всем регионе Ближнего Востока, мы сейчас столкнулись с кризисом (после ударов Израиля и США - ред.). Кризис, который мы должны оставить позади", - заявил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Однако президент Ирана сделал оговорку относительно возможности возобновления переговоров с США."Как нам снова доверять США? (Допустим - ред.), мы вернулись к переговорам, но как мы будем знать наверняка, что во время переговоров израильскому режиму не будет дано разрешение атаковать нас вновь?", - добавил Пезешкиан.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250707/iran-2027685181.html

https://ria.ru/20250702/iran-2026691467.html

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в мире, сша, израиль, тегеран (город), масуд пезешкиан, такер карлсон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте