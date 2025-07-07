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Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана
Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана - РИА Новости, 07.07.2025
Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что агрессивный образ его страны искусственно формируется извне, в частности Израилем, тогда как сам Тегеран всегда... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:23:00+03:00
2025-07-07T15:23:00+03:00
2025-07-07T15:29:00+03:00
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война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что агрессивный образ его страны искусственно формируется извне, в частности Израилем, тогда как сам Тегеран всегда придерживался мирной политики."Иранцы по своей природе за мир и спокойствие… Вы пропагандируете, что иранцы способны на насилие. Это совершенно неправда", - заявил Пезешкиан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, выдержки из их беседы были опубликованы в понедельник.Пезешкиан добавил, что Иран известен во всем мире своей культурой, наукой и цивилизованным поведением, а не агрессией."Это Израиль пытается вложить вам в головы, будто иранцы на такое способны", - сказал президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), израиль, удар сша по ядерным объектам в иране, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, масуд пезешкиан, такер карлсон, иран
В мире, Тегеран (город), Израиль, Удар США по ядерным объектам в Иране, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Масуд Пезешкиан, Такер Карлсон, Иран
Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана
Пезешкиан: образ воинственного Ирана навязывается миру Израилем