https://ria.ru/20250707/iran-2027678186.html

Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана

Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана - РИА Новости, 07.07.2025

Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что агрессивный образ его страны искусственно формируется извне, в частности Израилем, тогда как сам Тегеран всегда... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:23:00+03:00

2025-07-07T15:23:00+03:00

2025-07-07T15:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что агрессивный образ его страны искусственно формируется извне, в частности Израилем, тогда как сам Тегеран всегда придерживался мирной политики."Иранцы по своей природе за мир и спокойствие… Вы пропагандируете, что иранцы способны на насилие. Это совершенно неправда", - заявил Пезешкиан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, выдержки из их беседы были опубликованы в понедельник.Пезешкиан добавил, что Иран известен во всем мире своей культурой, наукой и цивилизованным поведением, а не агрессией."Это Израиль пытается вложить вам в головы, будто иранцы на такое способны", - сказал президент.

https://ria.ru/20250706/iran-2027467768.html

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Ольга Фомченкова

в мире, тегеран (город), израиль, удар сша по ядерным объектам в иране, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, масуд пезешкиан, такер карлсон, иран