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Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана - РИА Новости, 07.07.2025
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15:23 07.07.2025 (обновлено: 15:29 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/iran-2027678186.html
Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана
Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана - РИА Новости, 07.07.2025
Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что агрессивный образ его страны искусственно формируется извне, в частности Израилем, тогда как сам Тегеран всегда... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:23:00+03:00
2025-07-07T15:29:00+03:00
в мире
тегеран (город)
израиль
удар сша по ядерным объектам в иране
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
масуд пезешкиан
такер карлсон
иран
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что агрессивный образ его страны искусственно формируется извне, в частности Израилем, тогда как сам Тегеран всегда придерживался мирной политики."Иранцы по своей природе за мир и спокойствие… Вы пропагандируете, что иранцы способны на насилие. Это совершенно неправда", - заявил Пезешкиан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, выдержки из их беседы были опубликованы в понедельник.Пезешкиан добавил, что Иран известен во всем мире своей культурой, наукой и цивилизованным поведением, а не агрессией."Это Израиль пытается вложить вам в головы, будто иранцы на такое способны", - сказал президент.
https://ria.ru/20250706/iran-2027467768.html
тегеран (город)
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в мире, тегеран (город), израиль, удар сша по ядерным объектам в иране, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, масуд пезешкиан, такер карлсон, иран
В мире, Тегеран (город), Израиль, Удар США по ядерным объектам в Иране, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Масуд Пезешкиан, Такер Карлсон, Иран
Пезешкиан рассказал, кто навязывает миру образ воинственного Ирана

Пезешкиан: образ воинственного Ирана навязывается миру Израилем

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что агрессивный образ его страны искусственно формируется извне, в частности Израилем, тогда как сам Тегеран всегда придерживался мирной политики.
«
"Иранцы по своей природе за мир и спокойствие… Вы пропагандируете, что иранцы способны на насилие. Это совершенно неправда", - заявил Пезешкиан в интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону, выдержки из их беседы были опубликованы в понедельник.
Пезешкиан добавил, что Иран известен во всем мире своей культурой, наукой и цивилизованным поведением, а не агрессией.
"Это Израиль пытается вложить вам в головы, будто иранцы на такое способны", - сказал президент.
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В миреТегеран (город)ИзраильУдар США по ядерным объектам в ИранеВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМасуд ПезешкианТакер КарлсонИран
 
 
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