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Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения - РИА Новости, 07.07.2025
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:15:00+03:00
2025-07-07T15:15:00+03:00
2025-07-07T16:02:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение."Да, они пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось", — сказал он в интервью Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.Президент Ирана уточнил, что находился на собрании, где обсуждались вопросы, "как двигаться вперед". В это время Израиль попытался ударить по району, где проходила встреча.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской иеспублики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по объекту в Катаре Иран "выпустил пар", теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250705/iran-2027423923.html
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иран, израиль, в мире, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Иран, Израиль, В мире, США, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения
Президент Пезешкиан заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение