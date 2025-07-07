https://ria.ru/20250707/indiya-2027613430.html
Российский торгпред рассказал о переговорах Индии и ЕАЭС о ЗСТ
Российский торгпред рассказал о переговорах Индии и ЕАЭС о ЗСТ - РИА Новости, 07.07.2025
Российский торгпред рассказал о переговорах Индии и ЕАЭС о ЗСТ
Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) находятся в активной фазе, Россия... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:56:00+03:00
2025-07-07T10:56:00+03:00
2025-07-07T10:57:00+03:00
экономика
индия
россия
екатеринбург
евразийский экономический союз
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Переговоры между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) по заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) находятся в активной фазе, Россия надеется на скорое подписание договора, заявил РИА Новости торговый представитель РФ в Индии Андрей Соболев на полях выставки "Иннопром". "(Переговоры - ред.) в активной фазе", - заявил он. "Ожидать (заключения соглашения - ред.) стоит, работа ведется. Все силы Индии, России и всех участников ЕАЭС на это брошены. Все понимают, что это важная цель. Есть разные подходы, как продвигаться по этому треку… Я могу лишь гарантировать, что взаимный интерес присутствует и работа ведется достаточно интенсивно. Мы надеемся, что будущее будет действительно ближайшим, когда это будет подписано", - добавил торгпред. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
https://ria.ru/20250627/iran-2025818278.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, индия, россия, екатеринбург, евразийский экономический союз
Экономика, Индия, Россия, Екатеринбург, Евразийский экономический союз
Российский торгпред рассказал о переговорах Индии и ЕАЭС о ЗСТ
Торгпред Соболев заявил об интенсивной работе по договору Индии и ЕАЭС о ЗСТ