https://ria.ru/20250707/gudkov-2027583794.html

Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова

Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова - РИА Новости, 07.07.2025

Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:34:00+03:00

2025-07-07T08:34:00+03:00

2025-07-07T08:34:00+03:00

россия

новосибирская область

новосибирск

михаил гудков

андрей травников

владимир путин

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова, который вырос в Новосибирске и окончил здесь военное училище. В минувшую среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. В воскресенье, 6 июля президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России, которой посмертно награжден Гудков, его вдове Жанне Гудковой. "Вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении посмертно Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда". Присвоение такой награды – признание особого мужества и героизма, которые Михаил Евгеньевич неоднократно проявлял, отстаивая рубежи России, защищая мирных граждан. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего героя, всю свою жизнь посвятившего защите родины. Горжусь тем, что он вырос на новосибирской земле", - написал Травников в своем Telegram-канале. Губернатор Новосибирской области отметил, что Михаил Гудков родился в Донецке, но его детство и юность связаны с Новосибирском. Окончив школу №81, будущий морской офицер поступил в Новосибирское высшее военное ордена Жукова командное училище. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая с первых дней СВО была на передовой. Осенью 2023-го года Михаила Гудкова наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".

https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html

https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новосибирская область, новосибирск, михаил гудков, андрей травников, владимир путин