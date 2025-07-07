Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова
Травников выразил соболезнования из-за гибели замглавкома ВМФ Михаила Гудкова
© Минобороны РоссииМихаил Гудков
© Минобороны России
Михаил Гудков. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова, который вырос в Новосибирске и окончил здесь военное училище.
В минувшую среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. В воскресенье, 6 июля президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России, которой посмертно награжден Гудков, его вдове Жанне Гудковой.
"Вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении посмертно Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда". Присвоение такой награды – признание особого мужества и героизма, которые Михаил Евгеньевич неоднократно проявлял, отстаивая рубежи России, защищая мирных граждан. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего героя, всю свою жизнь посвятившего защите родины. Горжусь тем, что он вырос на новосибирской земле", - написал Травников в своем Telegram-канале.
Губернатор Новосибирской области отметил, что Михаил Гудков родился в Донецке, но его детство и юность связаны с Новосибирском. Окончив школу №81, будущий морской офицер поступил в Новосибирское высшее военное ордена Жукова командное училище. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая с первых дней СВО была на передовой.
Осенью 2023-го года Михаила Гудкова наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
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3 июля, 16:11