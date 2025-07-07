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Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова - РИА Новости, 07.07.2025
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08:34 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gudkov-2027583794.html
Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова
Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова - РИА Новости, 07.07.2025
Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:34:00+03:00
2025-07-07T08:34:00+03:00
россия
новосибирская область
новосибирск
михаил гудков
андрей травников
владимир путин
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова, который вырос в Новосибирске и окончил здесь военное училище. В минувшую среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. В воскресенье, 6 июля президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России, которой посмертно награжден Гудков, его вдове Жанне Гудковой. "Вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении посмертно Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда". Присвоение такой награды – признание особого мужества и героизма, которые Михаил Евгеньевич неоднократно проявлял, отстаивая рубежи России, защищая мирных граждан. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего героя, всю свою жизнь посвятившего защите родины. Горжусь тем, что он вырос на новосибирской земле", - написал Травников в своем Telegram-канале. Губернатор Новосибирской области отметил, что Михаил Гудков родился в Донецке, но его детство и юность связаны с Новосибирском. Окончив школу №81, будущий морской офицер поступил в Новосибирское высшее военное ордена Жукова командное училище. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая с первых дней СВО была на передовой. Осенью 2023-го года Михаила Гудкова наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
https://ria.ru/20250703/morpekh-2027010661.html
https://ria.ru/20250703/gudkov-2026968184.html
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россия, новосибирская область, новосибирск, михаил гудков, андрей травников, владимир путин
Россия, Новосибирская область, Новосибирск, Михаил Гудков, Андрей Травников, Владимир Путин
Новосибирский губернатор выразил соболезнования из-за гибели Гудкова

Травников выразил соболезнования из-за гибели замглавкома ВМФ Михаила Гудкова

© Минобороны РоссииМихаил Гудков
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Минобороны России
Михаил Гудков. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя главнокомандующего ВМФ по береговым и сухопутным войскам генерал-майора Михаила Гудкова, который вырос в Новосибирске и окончил здесь военное училище.
В минувшую среду Минобороны РФ сообщило о гибели Гудкова в одном из приграничных районов Курской области во время боевой работы. В воскресенье, 6 июля президент России Владимир Путин вручил "Золотую Звезду" Героя России, которой посмертно награжден Гудков, его вдове Жанне Гудковой.
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Не боялся лично идти на штурм". Каким был Герой России Михаил Гудков
3 июля, 17:48
"Вчера президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подписал указ о награждении посмертно Героя Российской Федерации генерал-майора Гудкова вторым знаком особого отличия – медалью "Золотая Звезда". Присвоение такой награды – признание особого мужества и героизма, которые Михаил Евгеньевич неоднократно проявлял, отстаивая рубежи России, защищая мирных граждан. Выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего героя, всю свою жизнь посвятившего защите родины. Горжусь тем, что он вырос на новосибирской земле", - написал Травников в своем Telegram-канале.
Губернатор Новосибирской области отметил, что Михаил Гудков родился в Донецке, но его детство и юность связаны с Новосибирском. Окончив школу №81, будущий морской офицер поступил в Новосибирское высшее военное ордена Жукова командное училище. После окончания Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ был назначен заместителем командира 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая с первых дней СВО была на передовой.
Осенью 2023-го года Михаила Гудкова наградили медалью "Золотая Звезда" Героя России "за мужество, героизм и умелое командование подчиненными соединениями".
Михаил Гудков - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Михаила Гудкова
3 июля, 16:11
 
РоссияНовосибирская областьНовосибирскМихаил ГудковАндрей ТравниковВладимир Путин
 
 
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