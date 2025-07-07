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Греция впервые за 14 лет отказала сирийцам в предоставлении убежища - РИА Новости, 07.07.2025
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13:59 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gretsija-2027658773.html
Греция впервые за 14 лет отказала сирийцам в предоставлении убежища
Греция впервые за 14 лет отказала сирийцам в предоставлении убежища - РИА Новости, 07.07.2025
Греция впервые за 14 лет отказала сирийцам в предоставлении убежища
Греческие власти впервые за 14 лет начали отклонять прошения об убежище граждан Сирии, сообщает газета "Прото Тема". РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T13:59:00+03:00
2025-07-07T13:59:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Греческие власти впервые за 14 лет начали отклонять прошения об убежище граждан Сирии, сообщает газета "Прото Тема". "Несколько дней назад были вынесены первые отрицательные решения в отношении заявителей из Сирии, после того как были учтены причины их бегства и их личные характеристики. Таким образом, Греция становится вторым государством-членом ЕС после Кипра, которое начинает выносить отрицательные решения в отношении граждан Сирии", - цитирует газета министра иммиграции и убежища Греции Таноса Плевриса. Как стало известно изданию, в конце июня начальник службы по предоставлению убежища направил сотрудникам ведомства соответствующую внутреннюю директиву. Кроме того, международная организация по миграции проинформировала службы министерства о том, что они возобновляют процедуру добровольного возвращения в Сирию. "Эти решения имеют и другие последствия, намерение греческих властей состоит в том, чтобы пересмотреть статусы беженцев, предоставленные гражданам Сирии, и отменить те, для которых исчезли причины их предоставления", - пишет издание. По информации издания, с начала вооруженного конфликта в Сирии Греция предоставила убежище 147 тысячам сирийцев, еще около 150 тысяч человек въехали в страну неофициально, чтобы затем получить статус беженца в других странах Европы. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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в мире, сирия, греция, кипр, башар асад, ахмед аш-шараа, евросоюз
В мире, Сирия, Греция, Кипр, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа, Евросоюз
Греция впервые за 14 лет отказала сирийцам в предоставлении убежища

Плеврис: Греция впервые за 14 лет отказала сирийцам в предоставлении убежища

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБеженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции
Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Беженцы из Сирии, Ирака, Эритреи на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Греческие власти впервые за 14 лет начали отклонять прошения об убежище граждан Сирии, сообщает газета "Прото Тема".
"Несколько дней назад были вынесены первые отрицательные решения в отношении заявителей из Сирии, после того как были учтены причины их бегства и их личные характеристики. Таким образом, Греция становится вторым государством-членом ЕС после Кипра, которое начинает выносить отрицательные решения в отношении граждан Сирии", - цитирует газета министра иммиграции и убежища Греции Таноса Плевриса.
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Как стало известно изданию, в конце июня начальник службы по предоставлению убежища направил сотрудникам ведомства соответствующую внутреннюю директиву. Кроме того, международная организация по миграции проинформировала службы министерства о том, что они возобновляют процедуру добровольного возвращения в Сирию.
"Эти решения имеют и другие последствия, намерение греческих властей состоит в том, чтобы пересмотреть статусы беженцев, предоставленные гражданам Сирии, и отменить те, для которых исчезли причины их предоставления", - пишет издание.
По информации издания, с начала вооруженного конфликта в Сирии Греция предоставила убежище 147 тысячам сирийцев, еще около 150 тысяч человек въехали в страну неофициально, чтобы затем получить статус беженца в других странах Европы.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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