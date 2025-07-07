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Правительство направит гранты ветеранам СВО на открытие агробизнеса
Правительство направит гранты ветеранам СВО на открытие агробизнеса - РИА Новости, 07.07.2025
Правительство направит гранты ветеранам СВО на открытие агробизнеса
Кабмин РФ направит средства 10 регионам на гранты ветеранам СВО, которые решили открыть свой агробизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:27:00+03:00
2025-07-07T10:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кабмин РФ направит средства 10 регионам на гранты ветеранам СВО, которые решили открыть свой агробизнес, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Начиная с текущего года система помощи была дополнена грантами, которые могут получать ветераны, уволенные в запас участники специальной военной операции. Эти средства пойдут на реализацию агропроектов. Уже выделили на такие цели 200 миллионов рублей и еще 10 регионам предоставим финансирование", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Средства получат Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Саха, Северная Осетия, Республика Тыва, Хакасия, Белгородская область и Ханты-Мансийский автономный округ."Рассчитываем, что такие меры помогут нашим ребятам найти себе занятие по душе и будут способствовать появлению новых рабочих мест в российских субъектах", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20250628/svo-2026017381.html
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россия, михаил мишустин, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Правительство РФ
Правительство направит гранты ветеранам СВО на открытие агробизнеса
Мишустин: 10 регионов получат гранты ветеранам СВО, решившим открыть агробизнес