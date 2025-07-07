https://ria.ru/20250707/gosizmena-2027589428.html

В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене

В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене - РИА Новости, 07.07.2025

В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене

УФСБ России по Новосибирской области выявило распространение в социальных сетях информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, в рамках... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:17:00+03:00

2025-07-07T09:17:00+03:00

2025-07-07T09:17:00+03:00

новосибирская область

россия

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869375330_354:85:3072:1614_1920x0_80_0_0_4ba6782fac6d26c837c9879c965bf50c.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. УФСБ России по Новосибирской области выявило распространение в социальных сетях информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, в рамках которого людей склоняют к госизмене - просят присылать фотографии объектов стратегической инфраструктуры региона, сообщает управление в понедельник. "УФСБ России по Новосибирской области выявлено распространение в социальных сетях Новосибирской области информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, участие в котором грозит возбуждением уголовного дела", - говорится в сообщении. В УФСБ пояснили, что в группах мессенджера Telegram и социальных сетей распространяются адресованные жителям региона предложения об участии в мнимых конкурсах с якобы денежным призовым фондом. "Участникам проекта предлагается за финансовое вознаграждение в различных номинациях присылать фотографии мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий. Фактической целью организаторов указанного "проекта" является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации", - отметили в ведомстве. Правоохранительные органы напоминают жителям области о недопустимости фото или видеосъемки объектов инфраструктуры и передачи этих материалов неизвестным, а также об ответственности за передачу иностранной стороне или ее представителям сведений, оказание помощи в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. За совершение подобных действий, в зависимости от уголовно-правовой квалификации деяния, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html

https://ria.ru/20240112/gosizmena-1920870025.html

новосибирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирская область, россия, происшествия