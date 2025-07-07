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В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене - РИА Новости, 07.07.2025
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09:17 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gosizmena-2027589428.html
В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене
В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене - РИА Новости, 07.07.2025
В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене
УФСБ России по Новосибирской области выявило распространение в социальных сетях информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, в рамках... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:17:00+03:00
2025-07-07T09:17:00+03:00
новосибирская область
россия
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. УФСБ России по Новосибирской области выявило распространение в социальных сетях информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, в рамках которого людей склоняют к госизмене - просят присылать фотографии объектов стратегической инфраструктуры региона, сообщает управление в понедельник. "УФСБ России по Новосибирской области выявлено распространение в социальных сетях Новосибирской области информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, участие в котором грозит возбуждением уголовного дела", - говорится в сообщении. В УФСБ пояснили, что в группах мессенджера Telegram и социальных сетей распространяются адресованные жителям региона предложения об участии в мнимых конкурсах с якобы денежным призовым фондом. "Участникам проекта предлагается за финансовое вознаграждение в различных номинациях присылать фотографии мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий. Фактической целью организаторов указанного "проекта" является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации", - отметили в ведомстве. Правоохранительные органы напоминают жителям области о недопустимости фото или видеосъемки объектов инфраструктуры и передачи этих материалов неизвестным, а также об ответственности за передачу иностранной стороне или ее представителям сведений, оказание помощи в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. За совершение подобных действий, в зависимости от уголовно-правовой квалификации деяния, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://ria.ru/20240701/gosizmena-1956577879.html
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новосибирская область, россия, происшествия
Новосибирская область, Россия, Происшествия
В Новосибирской области выявили попытку массово склонить людей к госизмене

ФСБ: попытку массово склонить людей к госизмене выявили в Новосибирской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – РИА Новости. УФСБ России по Новосибирской области выявило распространение в социальных сетях информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, в рамках которого людей склоняют к госизмене - просят присылать фотографии объектов стратегической инфраструктуры региона, сообщает управление в понедельник.
"УФСБ России по Новосибирской области выявлено распространение в социальных сетях Новосибирской области информации о проведении фейкового псевдопатриотического проекта, участие в котором грозит возбуждением уголовного дела", - говорится в сообщении.
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В УФСБ пояснили, что в группах мессенджера Telegram и социальных сетей распространяются адресованные жителям региона предложения об участии в мнимых конкурсах с якобы денежным призовым фондом.
"Участникам проекта предлагается за финансовое вознаграждение в различных номинациях присылать фотографии мостов, переправ, железнодорожных переездов, транспортных развязок и промышленных предприятий. Фактической целью организаторов указанного "проекта" является сбор информации об инфраструктуре региона и провокация жителей области на передачу иностранной стороне информации в ущерб безопасности Российской Федерации", - отметили в ведомстве.
Правоохранительные органы напоминают жителям области о недопустимости фото или видеосъемки объектов инфраструктуры и передачи этих материалов неизвестным, а также об ответственности за передачу иностранной стороне или ее представителям сведений, оказание помощи в деятельности, заведомо направленной против безопасности России. За совершение подобных действий, в зависимости от уголовно-правовой квалификации деяния, предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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