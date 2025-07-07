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Депутаты предложили расширить сферу действия единого пособия - РИА Новости, 07.07.2025
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00:12 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gosduma-2027556561.html
Депутаты предложили расширить сферу действия единого пособия
Депутаты предложили расширить сферу действия единого пособия - РИА Новости, 07.07.2025
Депутаты предложили расширить сферу действия единого пособия
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить сферу действия единого пособия и распространить его на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T00:12:00+03:00
2025-07-07T00:12:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения совершеннолетия, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов. "Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что с первого января 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Уточняется, что единое пособие для семей с детьми до 17 лет – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, и при достижении ребенком 17 лет выплата единого пособия прекращается. При этом, согласно действующему законодательству, ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит улучшить материальное положение семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке, а также позволит родителям эффективно решать возложенные на них социальные функции. "Это не столько правовая коллизия, сколько вопрос справедливости при реализации мер социальной поддержки семей с детьми. Поэтому полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет", - сказал Нилов.
https://ria.ru/20250611/duma-2022334714.html
https://ria.ru/20250218/posobie-2000080492.html
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общество, ярослав нилов
Общество, Ярослав Нилов
Депутаты предложили расширить сферу действия единого пособия

В Госдуму внесут проект о распространении единого пособия на детей до 18 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения совершеннолетия, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.
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"Полагаем, что необходимо расширить сферу действия единого пособия и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими 18 лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что с первого января 2023 года введено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка гражданам, имеющим детей в возрасте до 17 лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности. Уточняется, что единое пособие для семей с детьми до 17 лет – это мера государственной поддержки семей, чей среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе проживания, и при достижении ребенком 17 лет выплата единого пособия прекращается.
При этом, согласно действующему законодательству, ребенок - лицо до достижения им возраста 18 лет. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит улучшить материальное положение семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке, а также позволит родителям эффективно решать возложенные на них социальные функции.
"Это не столько правовая коллизия, сколько вопрос справедливости при реализации мер социальной поддержки семей с детьми. Поэтому полагаем, что сферу действия единого пособия необходимо расширить и распространить его на детей из семей с низкими доходами до достижения ими возраста 18 лет", - сказал Нилов.
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ОбществоЯрослав Нилов
 
 
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