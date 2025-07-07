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При атаке ВСУ погиб мирный житель Горловки
При атаке ВСУ погиб мирный житель Горловки - РИА Новости, 07.07.2025
При атаке ВСУ погиб мирный житель Горловки
Мирный житель погиб в результате вооруженной украинской агрессии в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:05:00+03:00
2025-07-07T22:05:00+03:00
2025-07-07T22:05:00+03:00
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ДОНЕЦК, 7 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате вооруженной украинской агрессии в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Комсомолец" погиб мирный житель Горловки. Вечная память невинно убиенному. Соболезнования родным и близким", - написал Приходько. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее девяти снарядов калибра 155 миллиметров, включая кассетного типа, а также дважды атаковали при помощи дронов-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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При атаке ВСУ погиб мирный житель Горловки
Мэр Приходько: при атаке ВСУ на Горловку в ДНР погиб мирный житель