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"Ее боялись все". Ученые пытаются решить очередную египетскую головоломку - РИА Новости, 07.07.2025
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Религия
 
08:00 07.07.2025 (обновлено: 08:03 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/golovolomka-2027230256.html
"Ее боялись все". Ученые пытаются решить очередную египетскую головоломку
"Ее боялись все". Ученые пытаются решить очередную египетскую головоломку - РИА Новости, 07.07.2025
"Ее боялись все". Ученые пытаются решить очередную египетскую головоломку
Археологи обнаружили в Египте настоящий мегаполис. Гигантский город выстроили с одной целью: поклонение змеям. До сих пор о таинственном ритуале ходили лишь... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:00:00+03:00
2025-07-07T08:03:00+03:00
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аналитика - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Египте настоящий мегаполис. Гигантский город выстроили с одной целью: поклонение змеям. До сих пор о таинственном ритуале ходили лишь легенды. Теперь исследователи могут точно сказать, как все было на самом деле.Дорога в пескахСовместная экспедиция археологов из Манчестерского университета и Университета города Садат уже давно работает на бескрайних просторах дельты Нила. Для удобства используют съемку беспилотниками. И вот, просматривая в очередной раз снимки, ученые наткнулись на нечто новое.В восточной части устья реки они обнаружили огромное скопление глиняного кирпича, очертаниями напоминающее город. Прибыв на место, специалисты не сразу поняли, с чем имеют дело. Архитектура, мягко говоря, нехарактерная для Древнего Египта.Идеально мощенная известняком площадь, внушительных размеров зернохранилища… Но главное — настоящие многоэтажные дома."Наличие башенных домов (некоторые насчитывали по четыре-пять этажей) показывает, что город был процветающим и плотно заселенным экономическим и политическим центром своего времени", — отметил руководитель раскопок, старший преподаватель кафедры египтологии Манчестерского университета Ники Нильсен.Имет — один из городов, возникших в эпоху, когда Египтом правили потомки Птолемея Сотера, полководца Александра Македонского. Вполне понятно, что эллинское завоевание IV века до нашей эры привело к резкому увеличению численности населения. Людей надо было где-то расселить.Египтяне, искусные строители, нашли неординарное решение. Но куда интереснее, отметил Нильсен, другое открытие: в центре поселения проходит широкая мощеная дорога. Поначалу специалисты решили, что она заброшена. Но потом среди песков обнаружили мощный фундамент, колонны, несколько комнат и алтарь.Все сразу стало на места. Ученые поняли, для кого на самом деле выстроили мегаполис в дельте Нила.Все для нееСвятилище, судя по сохранившимся надписям, предназначалось богине Уаджит. Традиционно ее изображали в виде женщины в красной короне — это символ Нижнего Египта. Однако встречается и другой образ — кобры.С незапамятных времен это животное символизировало мудрость, тайну, загадку. А также коварство и непредсказуемость судьбы. Но египетская Уаджит — скорее полная противоположность этому.В мифе об Осирисе повествуется, как богиня Исида решила спрятать сына Гора от злобного владыки подземного мира Сета. Тот намеревался убить дитя и воцариться вместо него на небесах. По легенде, Исида с ребенком скрывались в густых зарослях камыша — именно в дельте Нила.По воле Сета на реке разыгрался шторм. Ненастье бушевало дни напролет. Тогда на помощь матери с младенцем пришла змея — Уаджит. Она тайком приносила Гору пищу, а затем стала качать хвостом камыши, и Сет пошел по ложному следу. Исида с сыном смогли беспрепятственно уйти от погони.Этот миф, считает команда Ники Нильсена, и объясняет месторасположение города Имет. Именно здесь, в точке наивысшего разлива Нила, и должен был стоять сакральный центр, посвященный богине-кобре.По воле покойногоПозднее ее образ несколько трансформировался: с объединением Египта она стала покровительницей Нижнего Царства. Фараоны считали кобру источником царской власти. По этой причине изображение Уаджит помещали на монарший головной убор — пшент.Совсем недавно ученые выяснили, кому еще она покровительствовала.В мае 2023-го чешские археологи обнаружили в Абусире хорошо сохранившуюся шахтовую гробницу. Покойным оказался некий Джехутиемхат, скончавшийся приблизительно в середине I тысячелетия до нашей эры.Вся погребальная камера была сплошь усеяна иероглифами с заклинаниями. И все они были адресованы змеям."Столь сильный акцент на заклинаниях в отношении змей, скорее всего, связан с личным выбором владельца захоронения", — отметил директор Чешского института египтологии Мирослав Барта.Оно и понятно, ведь Джехутиемхат занимал при дворе весьма важный пост писца. Традиционно богом письменности у египтян был Тот с головой ибиса. Однако чешские специалисты предположили, что в разные эпохи аналогичную ипостась приписывали змеям.Например, ту же Уаджит египтяне нередко называли "зеленой" и почитали как подательницу жизни и покровительницу растений. В особенности тех, что растут на плодородных болотистых почвах речных пойм. Одно из таких — папирус, из которого делали одноименный писчий материал.Однако пока у исследователей больше вопросов, нежели ответов по поводу богини-кобры. Раскопки в городе Имет продолжаются. Не исключено, что в скором времени ученым удастся узнать нечто новое о загадочной и таинственной Уаджит.
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аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Ее боялись все". Ученые пытаются решить очередную египетскую головоломку

Египтолог Нильсен: город Имет был построен в честь богини-кобры Уаджит

© Getty Images / madsciСтатуэтка Ушебти
Статуэтка Ушебти - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Getty Images / madsci
Статуэтка Ушебти
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в Египте настоящий мегаполис. Гигантский город выстроили с одной целью: поклонение змеям. До сих пор о таинственном ритуале ходили лишь легенды. Теперь исследователи могут точно сказать, как все было на самом деле.

Дорога в песках

Совместная экспедиция археологов из Манчестерского университета и Университета города Садат уже давно работает на бескрайних просторах дельты Нила. Для удобства используют съемку беспилотниками. И вот, просматривая в очередной раз снимки, ученые наткнулись на нечто новое.
В восточной части устья реки они обнаружили огромное скопление глиняного кирпича, очертаниями напоминающее город. Прибыв на место, специалисты не сразу поняли, с чем имеют дело. Архитектура, мягко говоря, нехарактерная для Древнего Египта.
© Фото : соцсети Министерства туризма ЕгиптаАртефакты, найденные при раскопках в египетском городе Имет
Артефакты, найденные при раскопках в египетском городе Имет - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Артефакты, найденные при раскопках в египетском городе Имет
Идеально мощенная известняком площадь, внушительных размеров зернохранилища… Но главное — настоящие многоэтажные дома.
"Наличие башенных домов (некоторые насчитывали по четыре-пять этажей) показывает, что город был процветающим и плотно заселенным экономическим и политическим центром своего времени", — отметил руководитель раскопок, старший преподаватель кафедры египтологии Манчестерского университета Ники Нильсен.
Имет — один из городов, возникших в эпоху, когда Египтом правили потомки Птолемея Сотера, полководца Александра Македонского. Вполне понятно, что эллинское завоевание IV века до нашей эры привело к резкому увеличению численности населения. Людей надо было где-то расселить.
© Фото : соцсети Министерства туризма ЕгиптаАртефакты, найденные при раскопках в египетском городе Имет
Артефакты, найденные при раскопках в египетском городе Имет - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Артефакты, найденные при раскопках в египетском городе Имет
Египтяне, искусные строители, нашли неординарное решение. Но куда интереснее, отметил Нильсен, другое открытие: в центре поселения проходит широкая мощеная дорога. Поначалу специалисты решили, что она заброшена. Но потом среди песков обнаружили мощный фундамент, колонны, несколько комнат и алтарь.
Все сразу стало на места. Ученые поняли, для кого на самом деле выстроили мегаполис в дельте Нила.

Все для нее

Святилище, судя по сохранившимся надписям, предназначалось богине Уаджит. Традиционно ее изображали в виде женщины в красной короне — это символ Нижнего Египта. Однако встречается и другой образ — кобры.
© Getty Images / Universal History ArchiveЕгипетская богиня Уаджит
Египетская богиня Уаджит - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Universal History Archive
Египетская богиня Уаджит
С незапамятных времен это животное символизировало мудрость, тайну, загадку. А также коварство и непредсказуемость судьбы. Но египетская Уаджит — скорее полная противоположность этому.
В мифе об Осирисе повествуется, как богиня Исида решила спрятать сына Гора от злобного владыки подземного мира Сета. Тот намеревался убить дитя и воцариться вместо него на небесах. По легенде, Исида с ребенком скрывались в густых зарослях камыша — именно в дельте Нила.
По воле Сета на реке разыгрался шторм. Ненастье бушевало дни напролет. Тогда на помощь матери с младенцем пришла змея — Уаджит. Она тайком приносила Гору пищу, а затем стала качать хвостом камыши, и Сет пошел по ложному следу. Исида с сыном смогли беспрепятственно уйти от погони.
© Getty Images / AnadoluПогребальная маска Тутанхамона со змеями на лбу — символом Уаджит
Погребальная маска Тутанхамона со змеями на лбу - символом Уаджит - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Getty Images / Anadolu
Погребальная маска Тутанхамона со змеями на лбу — символом Уаджит
Этот миф, считает команда Ники Нильсена, и объясняет месторасположение города Имет. Именно здесь, в точке наивысшего разлива Нила, и должен был стоять сакральный центр, посвященный богине-кобре.

По воле покойного

Позднее ее образ несколько трансформировался: с объединением Египта она стала покровительницей Нижнего Царства. Фараоны считали кобру источником царской власти. По этой причине изображение Уаджит помещали на монарший головной убор — пшент.
Совсем недавно ученые выяснили, кому еще она покровительствовала.
В мае 2023-го чешские археологи обнаружили в Абусире хорошо сохранившуюся шахтовую гробницу. Покойным оказался некий Джехутиемхат, скончавшийся приблизительно в середине I тысячелетия до нашей эры.
Вся погребальная камера была сплошь усеяна иероглифами с заклинаниями. И все они были адресованы змеям.
© Фото : соцсети Министерства туризма ЕгиптаГробница Джехутиемхата
Гробница Джехутиемхата - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Фото : соцсети Министерства туризма Египта
Гробница Джехутиемхата
"Столь сильный акцент на заклинаниях в отношении змей, скорее всего, связан с личным выбором владельца захоронения", — отметил директор Чешского института египтологии Мирослав Барта.
Оно и понятно, ведь Джехутиемхат занимал при дворе весьма важный пост писца. Традиционно богом письменности у египтян был Тот с головой ибиса. Однако чешские специалисты предположили, что в разные эпохи аналогичную ипостась приписывали змеям.
Например, ту же Уаджит египтяне нередко называли "зеленой" и почитали как подательницу жизни и покровительницу растений. В особенности тех, что растут на плодородных болотистых почвах речных пойм. Одно из таких — папирус, из которого делали одноименный писчий материал.
Однако пока у исследователей больше вопросов, нежели ответов по поводу богини-кобры. Раскопки в городе Имет продолжаются. Не исключено, что в скором времени ученым удастся узнать нечто новое о загадочной и таинственной Уаджит.
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