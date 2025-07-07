https://ria.ru/20250707/golod-2027673048.html

В США за несколько лет удвоилась доля голодающих

В США за несколько лет удвоилась доля голодающих - РИА Новости, 07.07.2025

В США за несколько лет удвоилась доля голодающих

Всё больше взрослых граждан США сталкиваются с нехваткой еды, пишет портал Axios со ссылкой на данные исследовательской компании Morning Consult. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:01:00+03:00

2025-07-07T15:01:00+03:00

2025-07-07T15:01:00+03:00

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155331/89/1553318974_0:268:3068:1995_1920x0_80_0_0_137726b9e7af834d8d745028e7dece1e.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Всё больше взрослых граждан США сталкиваются с нехваткой еды, пишет портал Axios со ссылкой на данные исследовательской компании Morning Consult. "В мае 15,6% взрослых американцев сталкивались с нехваткой еды — почти вдвое больше, чем в 2021 году", - говорится в публикации. Как поясняет портал, такая динамика связана с сокращением в последние годы программ соцподдержки, включая пособия SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program - госпрограмма продовольственной помощи малообеспеченным в США) и налоговые льготы для семей с детьми, что ранее помогало снизить уровень бедности и позволяло людям больше тратить на продукты. Кроме того, Axios отмечает, что спрос на помощь благотворительных продуктовых банков в отдельных регионах вырос более чем в два раза за три года, а дальнейшие сокращения продовольственных пособий, одобренные конгрессом, могут ещё сильнее усугубить ситуацию в ближайшие годы.

https://ria.ru/20250630/opros-2026298906.html

https://ria.ru/20250701/ssha-2026424732.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире