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В США за несколько лет удвоилась доля голодающих - РИА Новости, 07.07.2025
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15:01 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/golod-2027673048.html
В США за несколько лет удвоилась доля голодающих
В США за несколько лет удвоилась доля голодающих - РИА Новости, 07.07.2025
В США за несколько лет удвоилась доля голодающих
Всё больше взрослых граждан США сталкиваются с нехваткой еды, пишет портал Axios со ссылкой на данные исследовательской компании Morning Consult. РИА Новости, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Всё больше взрослых граждан США сталкиваются с нехваткой еды, пишет портал Axios со ссылкой на данные исследовательской компании Morning Consult. "В мае 15,6% взрослых американцев сталкивались с нехваткой еды — почти вдвое больше, чем в 2021 году", - говорится в публикации. Как поясняет портал, такая динамика связана с сокращением в последние годы программ соцподдержки, включая пособия SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program - госпрограмма продовольственной помощи малообеспеченным в США) и налоговые льготы для семей с детьми, что ранее помогало снизить уровень бедности и позволяло людям больше тратить на продукты. Кроме того, Axios отмечает, что спрос на помощь благотворительных продуктовых банков в отдельных регионах вырос более чем в два раза за три года, а дальнейшие сокращения продовольственных пособий, одобренные конгрессом, могут ещё сильнее усугубить ситуацию в ближайшие годы.
https://ria.ru/20250630/opros-2026298906.html
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В США за несколько лет удвоилась доля голодающих

Axios: в США за 4 года удвоилась доля голодающих

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкНью-Йорк
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Всё больше взрослых граждан США сталкиваются с нехваткой еды, пишет портал Axios со ссылкой на данные исследовательской компании Morning Consult.
"В мае 15,6% взрослых американцев сталкивались с нехваткой еды — почти вдвое больше, чем в 2021 году", - говорится в публикации.
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Как поясняет портал, такая динамика связана с сокращением в последние годы программ соцподдержки, включая пособия SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program - госпрограмма продовольственной помощи малообеспеченным в США) и налоговые льготы для семей с детьми, что ранее помогало снизить уровень бедности и позволяло людям больше тратить на продукты.
Кроме того, Axios отмечает, что спрос на помощь благотворительных продуктовых банков в отдельных регионах вырос более чем в два раза за три года, а дальнейшие сокращения продовольственных пособий, одобренные конгрессом, могут ещё сильнее усугубить ситуацию в ближайшие годы.
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