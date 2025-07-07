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Гладков рассказал о жителях Белгородской области, пострадавших при атаках - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:52 07.07.2025 (обновлено: 11:39 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/gladkov-2027585526.html
Гладков рассказал о жителях Белгородской области, пострадавших при атаках
Гладков рассказал о жителях Белгородской области, пострадавших при атаках - РИА Новости, 07.07.2025
Гладков рассказал о жителях Белгородской области, пострадавших при атаках
Тридцать жителей Белгородской области, в том числе трое детей, пострадали за неделю в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:52:00+03:00
2025-07-07T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Белгородской области, в том числе трое детей, пострадали за неделю в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Тяжелую неделю мы с вами прожили, много атак со стороны в первую очередь беспилотных летательных аппаратов врага. 30 человек у нас раненых мирных жителей, из них 3 детей. Вчера у нас погибли 2 мирных жителя, еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, происшествия, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Украина, Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о жителях Белгородской области, пострадавших при атаках

Тридцать белгородцев за неделю пострадали из-за ударов ВСУ

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Белгородской области, в том числе трое детей, пострадали за неделю в результате ударов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Тяжелую неделю мы с вами прожили, много атак со стороны в первую очередь беспилотных летательных аппаратов врага. 30 человек у нас раненых мирных жителей, из них 3 детей. Вчера у нас погибли 2 мирных жителя, еще раз хотел высказать искренние слова соболезнования всем родным и близким", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, и пожелал им скорейшего выздоровления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьПроисшествияУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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