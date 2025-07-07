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В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек - РИА Новости, 07.07.2025
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08:58 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gidrotsikl--2027585816.html
В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек
В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек - РИА Новости, 07.07.2025
В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек
Гидроцикл с тремя отдыхающими перевернулся на реке Кондома в Кузбассе, один человек погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:58:00+03:00
2025-07-07T08:58:00+03:00
происшествия
россия
калтан
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 7 июл - РИА Новости. Гидроцикл с тремя отдыхающими перевернулся на реке Кондома в Кузбассе, один человек погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. "По предварительным данным следствия, 4 июля 2025 года три человека катались на гидроцикле в акватории реки Кондома в городе Калтан Кемеровской области. В ходе катания гидроцикл перевернулся, двое мужчин и женщина оказались в воде. В результате произошедшего мужчина погиб. Следователем Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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россия
калтан
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происшествия, россия, калтан, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калтан, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек

Гидроцикл перевернулся в реке в Кузбассе, один человек погиб, возбуждено дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КЕМЕРОВО, 7 июл - РИА Новости. Гидроцикл с тремя отдыхающими перевернулся на реке Кондома в Кузбассе, один человек погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте.
"По предварительным данным следствия, 4 июля 2025 года три человека катались на гидроцикле в акватории реки Кондома в городе Калтан Кемеровской области. В ходе катания гидроцикл перевернулся, двое мужчин и женщина оказались в воде. В результате произошедшего мужчина погиб. Следователем Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияРоссияКалтанКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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