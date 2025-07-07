https://ria.ru/20250707/gidrotsikl--2027585816.html

В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек

В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек - РИА Новости, 07.07.2025

В Кузбассе гидроцикл перевернулся в реке, погиб человек

Гидроцикл с тремя отдыхающими перевернулся на реке Кондома в Кузбассе, один человек погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T08:58:00+03:00

2025-07-07T08:58:00+03:00

2025-07-07T08:58:00+03:00

происшествия

россия

калтан

кемеровская область

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

КЕМЕРОВО, 7 июл - РИА Новости. Гидроцикл с тремя отдыхающими перевернулся на реке Кондома в Кузбассе, один человек погиб, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. "По предварительным данным следствия, 4 июля 2025 года три человека катались на гидроцикле в акватории реки Кондома в городе Калтан Кемеровской области. В ходе катания гидроцикл перевернулся, двое мужчин и женщина оказались в воде. В результате произошедшего мужчина погиб. Следователем Кемеровского следственного отдела на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть человека)", - говорится в сообщении. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20240701/anapa-1956624777.html

россия

калтан

кемеровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, калтан, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф)