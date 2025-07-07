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Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха - РИА Новости, 07.07.2025
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01:05 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/germaniya-2027560795.html
Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха
Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха - РИА Новости, 07.07.2025
Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха
Затеянная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация Германии открывает "ящик Пандоры", заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:05:00+03:00
2025-07-07T01:05:00+03:00
в мире
германия
берлин (город)
алексей пушков
йенс шпан
фридрих мерц
хдс/хсс
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Затеянная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация Германии открывает "ящик Пандоры", заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, напомнив о выступлении в бундестаге главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, в котором тот высказался за предоставление ФРГ доступа к ядерному оружию. "В Германии уже раздаются призывы вооружить ее ядерным оружием. Выступая в бундестаге, руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан потребовал дать Берлину доступ к французскому или британскому ядерному потенциалу", - написал Пушков. Он отметил, что речь идет о фракции правящей в Германии политической силы, лидером которой является канцлер Мерц. "Так что заявление Шпана - не пустые слова: то, что у него на языке, у Мерца на уме", - полагает Пушков. По его мнению, руководство ФРГ может пойти "по следам имперской Германии и Третьего Рейха". "Затеянная Мерцем милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего Рейха) открывает подлинный "ящик Пандоры", - написал сенатор.
https://ria.ru/20250705/razgovor-2027363068.html
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в мире, германия, берлин (город), алексей пушков, йенс шпан, фридрих мерц, хдс/хсс
В мире, Германия, Берлин (город), Алексей Пушков, Йенс Шпан, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС
Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха

Сенатор Пушков: милитаризация Германии открывает ящик Пандоры

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Затеянная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация Германии открывает "ящик Пандоры", заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, напомнив о выступлении в бундестаге главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, в котором тот высказался за предоставление ФРГ доступа к ядерному оружию.
Германии уже раздаются призывы вооружить ее ядерным оружием. Выступая в бундестаге, руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан потребовал дать Берлину доступ к французскому или британскому ядерному потенциалу", - написал Пушков.
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Он отметил, что речь идет о фракции правящей в Германии политической силы, лидером которой является канцлер Мерц.
"Так что заявление Шпана - не пустые слова: то, что у него на языке, у Мерца на уме", - полагает Пушков.
По его мнению, руководство ФРГ может пойти "по следам имперской Германии и Третьего Рейха".
"Затеянная Мерцем милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего Рейха) открывает подлинный "ящик Пандоры", - написал сенатор.
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