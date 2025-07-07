https://ria.ru/20250707/germaniya-2027560795.html

Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха

Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха - РИА Новости, 07.07.2025

Пушков считает, что власти Германии могут пойти по следам Третьего Рейха

Затеянная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация Германии открывает "ящик Пандоры", заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:05:00+03:00

2025-07-07T01:05:00+03:00

2025-07-07T01:05:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Затеянная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем милитаризация Германии открывает "ящик Пандоры", заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале, напомнив о выступлении в бундестаге главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана, в котором тот высказался за предоставление ФРГ доступа к ядерному оружию. "В Германии уже раздаются призывы вооружить ее ядерным оружием. Выступая в бундестаге, руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан потребовал дать Берлину доступ к французскому или британскому ядерному потенциалу", - написал Пушков. Он отметил, что речь идет о фракции правящей в Германии политической силы, лидером которой является канцлер Мерц. "Так что заявление Шпана - не пустые слова: то, что у него на языке, у Мерца на уме", - полагает Пушков. По его мнению, руководство ФРГ может пойти "по следам имперской Германии и Третьего Рейха". "Затеянная Мерцем милитаризация Германии 3.0 (по следам имперской Германии и Третьего Рейха) открывает подлинный "ящик Пандоры", - написал сенатор.

https://ria.ru/20250705/razgovor-2027363068.html

https://ria.ru/20250704/germanija-2027194301.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, берлин (город), алексей пушков, йенс шпан, фридрих мерц, хдс/хсс