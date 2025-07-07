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В Италии не будут отменять концерт Гергиева по призыву властей ЕС - РИА Новости, 07.07.2025
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Культура
 
17:17 07.07.2025 (обновлено: 17:18 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/gergiev-2027719871.html
В Италии не будут отменять концерт Гергиева по призыву властей ЕС
В Италии не будут отменять концерт Гергиева по призыву властей ЕС - РИА Новости, 07.07.2025
В Италии не будут отменять концерт Гергиева по призыву властей ЕС
Власти итальянской Кампании не будут отменять концерт российского дирижера Валерия Гергиева по призыву заместителя председателя Европарламента Пины Пичерно,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:17:00+03:00
2025-07-07T17:18:00+03:00
культура
италия
валерий гергиев
ильдар абдразаков
евросоюз
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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Власти итальянской Кампании не будут отменять концерт российского дирижера Валерия Гергиева по призыву заместителя председателя Европарламента Пины Пичерно, заявили РИА Новости в пресс-службе президента южного региона Винченцо Де Луки. Пичерно в соцсети Х назвала неприемлемым предоставление площадки Гергиеву и возмутилась, что европейские фонды спонсируют концерт российского дирижера. "Концерт отменен не будет", - сказал представитель Де Луки. По его словам, глава Кампании еще выступит с заявлением в связи с публикациями вице-спикера европейского парламента. Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно состояться в Королевском дворце Казерты 27 июля. Пичерно неоднократно била тревогу в связи с проведением в Италии мероприятий с участием российских артистов. Своей задачей она видит информирование местных властей о таких мероприятиях для отмены. Например, политик добилась исключения российского оперного певца Ильдара Абдразакова из труппы неаполитанского театра "Сан-Карло".Позицию замглавы ЕП при этом не поддержали в стане союзников Демпартии – бывший вице-президент, а сейчас член малой партии "Живая Италия" Иван Скальфаротто ответил на пост Пичиерно, выступив против цензуры искусства.
https://ria.ru/20250529/norma--2019648961.html
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италия, валерий гергиев, ильдар абдразаков, евросоюз, европарламент, мариинский театр, в мире
Культура, Италия, Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Евросоюз, Европарламент, Мариинский театр, В мире
В Италии не будут отменять концерт Гергиева по призыву властей ЕС

Власти итальянской Кампании не отменят концерт Гергиева по призыву властей ЕС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВалерий Гергиев
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Валерий Гергиев. Архивное фото
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РИМ, 7 июл – РИА Новости. Власти итальянской Кампании не будут отменять концерт российского дирижера Валерия Гергиева по призыву заместителя председателя Европарламента Пины Пичерно, заявили РИА Новости в пресс-службе президента южного региона Винченцо Де Луки.
Пичерно в соцсети Х назвала неприемлемым предоставление площадки Гергиеву и возмутилась, что европейские фонды спонсируют концерт российского дирижера.
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"Концерт отменен не будет", - сказал представитель Де Луки. По его словам, глава Кампании еще выступит с заявлением в связи с публикациями вице-спикера европейского парламента.
Выступление филармонического оркестра города Салерно при участии солистов Мариинского театра под руководством Гергиева должно состояться в Королевском дворце Казерты 27 июля.
Пичерно неоднократно била тревогу в связи с проведением в Италии мероприятий с участием российских артистов. Своей задачей она видит информирование местных властей о таких мероприятиях для отмены. Например, политик добилась исключения российского оперного певца Ильдара Абдразакова из труппы неаполитанского театра "Сан-Карло".
Позицию замглавы ЕП при этом не поддержали в стане союзников Демпартии – бывший вице-президент, а сейчас член малой партии "Живая Италия" Иван Скальфаротто ответил на пост Пичиерно, выступив против цензуры искусства.
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КультураИталияВалерий ГергиевИльдар АбдразаковЕвросоюзЕвропарламентМариинский театрВ мире
 
 
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