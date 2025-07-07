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ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников

ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников - РИА Новости, 07.07.2025

ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников

Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО, сообщил источник в ГД РИА... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:51:00+03:00

2025-07-07T18:51:00+03:00

2025-07-07T18:51:00+03:00

общество

госдума рф

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО, сообщил источник в ГД РИА Новости. "Пленарное заседание 8 июля ... О продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО – второе чтение", - сказал источник.

https://ria.ru/20250604/ekzamen-2020766716.html

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общество, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), россия