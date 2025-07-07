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ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников - РИА Новости, 07.07.2025
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18:51 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/gd-2027754708.html
ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников
ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников - РИА Новости, 07.07.2025
ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников
Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО, сообщил источник в ГД РИА... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:51:00+03:00
2025-07-07T18:51:00+03:00
общество
госдума рф
единый государственный экзамен (егэ)
россия
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО, сообщил источник в ГД РИА Новости. "Пленарное заседание 8 июля ... О продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО – второе чтение", - сказал источник.
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общество, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ), россия
Общество, Госдума РФ, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия
ГД рассмотрит продление срока действия результатов ЕГЭ для призывников

ГД рассмотрит проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ в Москве
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Государственной думы РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума во вторник рассмотрит во втором чтении проект о продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО, сообщил источник в ГД РИА Новости.
"Пленарное заседание 8 июля ... О продлении срока действия результатов ЕГЭ для призывников и участников СВО – второе чтение", - сказал источник.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В Госдуме предложили изменить регламент пересдачи для нарушителей на ЕГЭ
4 июня, 01:55
 
ОбществоГосдума РФЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Россия
 
 
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