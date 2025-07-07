https://ria.ru/20250707/gd-2027728449.html

В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам

В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам - РИА Новости, 07.07.2025

В ГД внесли проект о безвозмездном проезде многодетных по платным дорогам

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты проезда по... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:38:00+03:00

2025-07-07T17:38:00+03:00

2025-07-07T17:39:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесли в палату парламента законопроект, которым предлагается освободить от уплаты проезда по платным дорогам многодетных родителей, документ доступен в думской электронной базе. "Настоящим законопроектом предлагается дополнить статью 41 Федерального закона от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ положением, предусматривающим освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам транспортных средств, принадлежащих многодетным родителям", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что цель законопроекта - социальная поддержка многодетных семей, создание для них дополнительных условий комфортного передвижения, снижение транспортных затрат и повышение мобильности в повседневной и семейной жизни. По словам авторов проекта, в условиях демографического спада, зафиксированного в России, государственная политика направлена на поддержку многодетных семей как одного из ключевых резервов воспроизводства населения. В сопроводительных документах приводятся данные Росстата, согласно которым в 2023 году в России родилось 1,264 миллиона детей, что является минимальным показателем за последние 25 лет, в то же время естественная убыль населения по итогам 2024 года составила 596,2 тысячи человек. Уточняется, что одной из задач государственной демографической политики является снижение финансовой и организационной нагрузки на семьи с детьми, особенно многодетные, для создания стимулов к рождению третьего и последующих детей. Авторы проекта считают, что расходы на транспорт являются существенной статьей семейного бюджета, особенно в регионах, где платные дороги обеспечивают доступ к медицинским, образовательным и административным учреждениям, а также к местам отдыха и досуга, а, учитывая, что многодетные семьи часто осуществляют поездки всей семьей и на значительные расстояния, освобождение от платы за проезд по платным дорогам позволит снизить экономическую нагрузку на таких граждан.

https://ria.ru/20250707/gosduma-2027569938.html

https://ria.ru/20250607/gosduma-2021455053.html

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общество, россия, госдума рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)